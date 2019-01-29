Başkan Erdoğan: Sandık namustur karşımızda faşist zihniyet var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Demokrasilerde sandık namustur. Gücü eline geçirme umuduyla yanıp tutuşan yontulmamış faşist zihniyet var' dedi.
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
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