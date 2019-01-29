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Başkan Erdoğan: Sandık namustur karşımızda faşist zihniyet var

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Demokrasilerde sandık namustur. Gücü eline geçirme umuduyla yanıp tutuşan yontulmamış faşist zihniyet var' dedi.

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Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 

 

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