Başkan Erdoğan: Bütün büyükşehirlerde, illerde, Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız

Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız. Ve bu manifestoyla birlikte bu yerel seçimlerinin çerçevesini çizmiş olacağız. Gerçekten yerel seçimlere partimiz, Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Yönetme Kurulu yoğun bir çalışmayla hazırlandı. Ve şu anda da bu hazırlıkların neticesinde bu yerel seçimlerde hangi çerçevede, neler yapacağız bunların hazırlıklarını bitirdik.

Bizi zaten özellikle merkezi yönetimde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Eğitimde neler yaptık? Neler yapıyoruz? Sağlıkta neler yaptık? Neler yapıyoruz?

3Ç demiştik. Çöp, çukur, çamur... Niye? Çünkü CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz geldik bunları yok ettik, tertemiz hale getirdik. Ve modern şehirler meydana getirdik.

Ve İstanbul'da Binali bey ile bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. Ankara'da Mehmet Özhaseki kardeşimizle bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah İzmir'de de Nihat Zeybekci kardeşimizle İzmir'i, inşallah İzmirli kardeşlerimiz bize emanet edecekler.

Ve bütün büyükşehirlerde, illerde, Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta zıllet ittifakı, bir tarafta cumhur ittifakı.

Ve Cumhur İttifakı ile, terör örgütünün kol kola girdiği CHP'ye; öbür tarafta malum partilere artık söz söylememe gerek yok. İnşallah 31 Mart'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız?