Başkan Erdoğan, Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda konuştu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Savaş yorgunu Avrupa'nın istikrar ve refaha ulaşmasında oyun değiştirici bir rol üstlendi. Bütünleşme süreci zaman içerisinde üyeler arasında uyumu artırarak AB'yi bir siyasi bütünleşme modeline dönüştürdü.

ÇİFTE STANDARTLARA RAĞMEN ASLA VAZGEÇMEDİK...

Tam 60 yıldır AB'ye tam üye olmanın mücadelesini veriyoruz. Maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen asla vazgeçmedik, yolumuzdan geri dönmedik. TAm üyeliğe ulaşmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz.

AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR

AB kurumlarını kendi hırsları için istismar edenlere kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. AB'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından daha fazladır. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız.