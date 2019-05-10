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Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan Kuzey Camii'nin açılışında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuşuyor.
 
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
 
Bugün resmi açılışını yapmakta olduğumuz Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi’nin ama bunun yanında Büyük Ankara Camii’nin başkentimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. 80 dönümlük arazi üzerine inşa edilen bu külliye Ankara’ya yakışır bir eser olmuştur.
 
Camiler sadece betondan ibaret yapılar değildir. Hakkın karşısında eşitlediğimiz mukaddes mekanlardır. İslam toplumlarında camiler hayatın merkezi bulunduğu çevrenin kalbi olmuştur.
 
Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler ne kadar muhteşem olurlarsa olsun boynu bükük kalmaya mahkumdur. Geçmişte olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı özendirmemiz gerekiyor.

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

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