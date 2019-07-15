Başkan Erdoğan: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar

Başkan Erdoğan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yeni binası açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Ankaralılar saygıdeğer yurt dışından şu anda aramızda bulunan misafirler aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla sevgi ile saygı ile selamlıyorum.

15 Temmuz gecesi vatandaşımızla sırt sırta vererek tarih yazdık.

Kimi saman 3-5 gözü pek polisimiz FETÖ’cü hainler tarafından işgal edilen yerleri ele geçirerek darbecilere kök söktürdüler. Darbecilere karşı aslanlar gibi mücadele eden Turgut Aslan kardeşimiz bu mücadelede önde gelen isimlerden birisi oldu. Polis teşkilatımız 15 Temmuz’da adeta tarih yazdı. FETÖ'cülerin her türlü saldırılarına karşı dik duran vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

FETÖ’cüler acımasızca şehit ettikleri sivilleri yerde sürükleyecek bir de utanmadan, fotolarını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardı.

Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar.

1,5 yıllık yoğun çalışmanın sonunda 32 bin metrekare kullanım alanı olan Ankara Emniyeti’nin yeni binasını tamamladık. Akıllı ve modern bir bina olsun dedik.

Ankara Emniyet Müdürlüğü insanımıza hizmet etmeye devam edecektir. Hiç kimse bu millete diz çöktüremeyecektir. Hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir.

15 Temmuz gecesi 63’ü polis 5’i asker 183’ü sivil olmak üzere 251 vatandaşımızı şehit verdik. 2193 insanımız da gazilik payesiyle şereflendi.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI

"Alamazlar doğru olmaz" dediler. Nisan 2020'de son noktayı koyarız.