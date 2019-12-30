İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9514
  • EURO
    6,664
  • ALTIN
    288.982
  • BIST100
    114748
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız
Politika

Başkan Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız

TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, 'İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Lüks olsun diye yapılmıyor. Kanal İstanbul'u yaparken inşallah 2 modern şehri de inşa edeceğiz. ' dedi.

30.12.2019  14:29 - Güncelleme: 30.12.2019  15:10
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.


Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Bu sene 57 bilim insanımız TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görüldü.

* TÜBİTAK bilim ve teknolojide ülkemizi geliştirecek adımlar atıyor.

* Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız.


YERLİ OTOMOBİL

* Milletimiz tüm kalbiyle sahip çıktı. Siparişleri almaya başladık. Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir.  "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler.  Asalak ve hastalıklı zihniyete teslim olmadık, olmayacağız.


* Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır.


* Geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini yetiştirmek için 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programını başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde önümüzdeki iki senede 81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz.

 

Kanal İstanbul'u ben İstanbullulara defaatle takdim ettim. Ne yazık ki hala anlamak istemeyenler var. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Lüks olsun diye yapılmıyor. Kanal İstanbul'u yaparken inşallah 2 modern şehri de inşa edeceğiz. Ya Yap İşlet Devret ile ya da milli bütçeden yapacağız. Yid bizim için daha iyi olur. Ama olmazsa milli bütçeyle yapacağız her ikisi için de elimizde imkanlar var.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'
'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Temel atma töreninin tarihi belli oldu

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.