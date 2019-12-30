30.12.2019 14:29 - Güncelleme: 30.12.2019 15:10

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.





Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:





* Bu sene 57 bilim insanımız TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görüldü.





* TÜBİTAK bilim ve teknolojide ülkemizi geliştirecek adımlar atıyor.





* Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız.





YERLİ OTOMOBİL





* Milletimiz tüm kalbiyle sahip çıktı. Siparişleri almaya başladık. Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir. "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünün kesemeyecekler. Asalak ve hastalıklı zihniyete teslim olmadık, olmayacağız.





* Türkiye'nin 2020'de AB'ye ödeyeceği yaklaşık 80 milyon Avroluk katkı payı, ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır.





* Geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini yetiştirmek için 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programını başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde önümüzdeki iki senede 81 ilde 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz.