02.01.2020 11:38 - Güncelleme: 02.01.2020 12:14

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şehir ile insan arasındaki ilişkinin derinliğini anlatan Göbeklitepe'nin ülkemiz topraklarında bulunuyor olması kadim coğrafyamızın medeniyet hazinesinin büyüklüğünün işaretidir.

Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır.



Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız.

Şehirleşmede bütün mesele belediye başkanlarının kaleminin ucunda. Burada yapılan hata tüm şehre ihanettir.

Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart.

Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Yatay mimari ile medeniyetimizi inşa etmiş oluruz. Geç kalmadan yatay mimariye yönelik adımlar atmamız gerekiyor.

Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır.

İDLİB'İN BOMBALANMASI

200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Karşılıklı bazı tedbirler engellemeye çalışıyoruz. Ama karşınızdakiler insan. Biz batının yaptığı gibi dikenli tellerle bariyerler oluşturamayız. Çok daha adil insani olanını yapmak durumundayız. Onların keseleri dolu olabilir, ama gönülleri çoraktır.

AVRUPA'DAKİ EYLEMLERE KARŞI ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Güya kural, düzen ve özgürlük sembolü sayılan batı şehirleri bir anda açık hava hapishanelerine dönüştürüldü.



(Batı ülkeleri) Açık ve net söylüyorum inanın bunlar iyi günleri. Bunları daha çok büyük musibetler bekliyor. Niye? Güvenlik sorununu tehdit eden ne kadar uyuşturucu olayı varsa bütün bunların baronları bizdeki terör örgütleriyle beraber çalışıyorlar.

