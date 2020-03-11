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Politika

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

11 Mart 2020 Çarşamba 14:33 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 14:52
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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirme şerefi bu kadrolara aittir.

Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur.

Türkiye'de ülkemizin her meselesinde karşımızda yer alan bir kesim var.

Milletimizin siyaset mühendisliklerine ve dışarıda yazılan senaryolara artık karnı toktur.

Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor.

Kentsel dönüşümün yükünü hep birlikte sırtlarsak meseleyi kısa süre içinde halledebiliriz

Yatay mimari esasına göre dönüşüm için tarafların fedakarlık yapması gerekiyor 

Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi

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