Başkan Erdoğan: Kültür vesayet kabul etmez

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan ‘kendi toplumunu küçümseyen bir grubun kültür sanat dünyamızı esir alması’ olduğunu vurgulayarak kültür ve sanatın sivil ve vesayet kabul etmeyecek bir karakterde olduğunu vurguladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülen Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Türker İnanoğlu, Erol Sayan ve İzzet Keribar’a ödüllerini verdi.

SAYAN’DAN YENİ BESTE

Vefa ödülüne layık görülen merhum Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon da törende hazır bulundu. Erdoğan’ın tek tek ödüllerini verdiği isimler kısa birer teşekkür konuşması yaptı. Müzik alanında ödül alan Erol Sayan, sahnede bestesi kendisine ait “Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar” isimli eseri seslendirdi. Erol Sayan’a Murat Bardakçı tamburuyla, salonda bulunan konuklar ise söyleyerek eşlik etti. Başkan Erdoğan, kültürün toprak, bayrak, ve ordu gibi bir milletin bağımsızlığının sembolü olduğunu söyledi. Erdoğan, “Dünyanın en güçlü ülkelerine baktığımız zaman ordularından ziyade kültürel iktidarları ile bu konuma geldiklerini görüyoruz”dedi.

KÜLTÜREL KIRILMALAR

Türkiye’nin son bir asrında, kültür sanat bakımından da çok büyük kırılmaların yaşandığını belirten Erdoğan şöyle konuştu: “Mesela bu süreçte dilimiz öylesine büyük bir değişe uğramıştır ki, dedeler torunları ile sağlıklı iletişim kuramaz hale gelmiştir. Aynı şekilde müzik zevkimizde ciddi değişimler yaşanmıştır. Giyim kuşamdan yeme içmeye kadar her alanda bu sıkıntıların emarelerine şahit olabiliyoruz. Kültür sanat dünyamızın kuraklığının en başta gelen sebeplerinden birisi de budur.” Erdoğan “Biz uzunca bir süre ecdadın ihtişamlı medeniyet mirasına sırtımızı dönüp, kendimizi her alanda gecekondulara, kaçak yapılara mahkum ettik” dedi. Kültür sanat alanındaki kısırlığı aşmak için bunun yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan “Geçmişten ve bugünden gereken dersleri çıkartmamızdır. Bunun için çok kıymetli bir müktesebata sahibiz. Biz bu alanda zenginiz, fakir değiliz” diye konuştu.

YENİ AŞIK VEYSELLER

Tek tipçiliği, tek sesliliği dayatan totaliter rejimlerde sanatın layıkıyla neşvünema (gelişme) bulmasının mümkün olamayacağını söyleyen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin yeni Mehmet Akiflere, Tanpınarlara, Necip Fazıllara, Nazım Hikmetlere, Arif Nihat Asyalara, Kemal Tahirlere ihtiyacı bulunuyor. Aynı şekilde müzikte yeni Dede Efendiler, Itriler, Hacı Arif Beyler, Aşık Veyseller, Muzaffer Sarısözenler, Neşet Ertaşlar yetiştirmeden özgünlüğümüzü koruyamayız.”

KÜLTÜREL ESARET

Kültür ve sanatın sivil ve özgür olduğunu, vesayet kabul etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan “Tek tipçiliği, tek sesliliği dayatan totaliter rejimlerde sanatın layıkıyla neşvünema bulması pek mümkün olmaz. Aynı şekilde toplumların kutsallarını küçümseyen, ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir” ifadelerini kullandı. Her fırsatta kültür ve sanat insanları ile birlikte olmaya önem verdiğinin altını çizen Erdoğan, şunları belirtti: “Bazı çevrelerin bu gayretimize dahi tahammül edemediklerini takip ediyoruz. Ülkemizin en büyük sorunu, kendi toplumu, kendi ülkesini küçümseyen bir grubun uzunca bir süre kültür sanat dünyamızı adeta esir almasıdır. Bu esaret yavaş yavaş ortadan kalkıyor.”

Ersoy’un evi müze oluyor

Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’a verilen ödülün milletin vefasının ifadesi olduğunu söyledi. Erdoğan, İstiklal Şairi’nin Mısır’dan döndüğünde İstanbul’da yaşadığı dairenin ‘Mehmet Akif Ersoy Müze Evi’ne dönüştürüldüğünü söyledi.