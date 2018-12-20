Başkan Erdoğan: Kültür vesayet kabul etmez
Başkan Erdoğan ‘kendi toplumunu küçümseyen bir grubun kültür sanat dünyasını esir aldığını’belirterek “Bu esaret yavaş yavaş ortadan kalkıyor” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan ‘kendi toplumunu küçümseyen bir grubun kültür sanat dünyamızı esir alması’ olduğunu vurgulayarak kültür ve sanatın sivil ve vesayet kabul etmeyecek bir karakterde olduğunu vurguladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülen Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Türker İnanoğlu, Erol Sayan ve İzzet Keribar’a ödüllerini verdi.
SAYAN’DAN YENİ BESTE
Vefa ödülüne layık görülen merhum Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon da törende hazır bulundu. Erdoğan’ın tek tek ödüllerini verdiği isimler kısa birer teşekkür konuşması yaptı. Müzik alanında ödül alan Erol Sayan, sahnede bestesi kendisine ait “Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar” isimli eseri seslendirdi. Erol Sayan’a Murat Bardakçı tamburuyla, salonda bulunan konuklar ise söyleyerek eşlik etti. Başkan Erdoğan, kültürün toprak, bayrak, ve ordu gibi bir milletin bağımsızlığının sembolü olduğunu söyledi. Erdoğan, “Dünyanın en güçlü ülkelerine baktığımız zaman ordularından ziyade kültürel iktidarları ile bu konuma geldiklerini görüyoruz”dedi.
KÜLTÜREL KIRILMALAR
Türkiye’nin son bir asrında, kültür sanat bakımından da çok büyük kırılmaların yaşandığını belirten Erdoğan şöyle konuştu: “Mesela bu süreçte dilimiz öylesine büyük bir değişe uğramıştır ki, dedeler torunları ile sağlıklı iletişim kuramaz hale gelmiştir. Aynı şekilde müzik zevkimizde ciddi değişimler yaşanmıştır. Giyim kuşamdan yeme içmeye kadar her alanda bu sıkıntıların emarelerine şahit olabiliyoruz. Kültür sanat dünyamızın kuraklığının en başta gelen sebeplerinden birisi de budur.” Erdoğan “Biz uzunca bir süre ecdadın ihtişamlı medeniyet mirasına sırtımızı dönüp, kendimizi her alanda gecekondulara, kaçak yapılara mahkum ettik” dedi. Kültür sanat alanındaki kısırlığı aşmak için bunun yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan “Geçmişten ve bugünden gereken dersleri çıkartmamızdır. Bunun için çok kıymetli bir müktesebata sahibiz. Biz bu alanda zenginiz, fakir değiliz” diye konuştu.
YENİ AŞIK VEYSELLER
Tek tipçiliği, tek sesliliği dayatan totaliter rejimlerde sanatın layıkıyla neşvünema (gelişme) bulmasının mümkün olamayacağını söyleyen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin yeni Mehmet Akiflere, Tanpınarlara, Necip Fazıllara, Nazım Hikmetlere, Arif Nihat Asyalara, Kemal Tahirlere ihtiyacı bulunuyor. Aynı şekilde müzikte yeni Dede Efendiler, Itriler, Hacı Arif Beyler, Aşık Veyseller, Muzaffer Sarısözenler, Neşet Ertaşlar yetiştirmeden özgünlüğümüzü koruyamayız.”
KÜLTÜREL ESARET
Kültür ve sanatın sivil ve özgür olduğunu, vesayet kabul etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan “Tek tipçiliği, tek sesliliği dayatan totaliter rejimlerde sanatın layıkıyla neşvünema bulması pek mümkün olmaz. Aynı şekilde toplumların kutsallarını küçümseyen, ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir” ifadelerini kullandı. Her fırsatta kültür ve sanat insanları ile birlikte olmaya önem verdiğinin altını çizen Erdoğan, şunları belirtti: “Bazı çevrelerin bu gayretimize dahi tahammül edemediklerini takip ediyoruz. Ülkemizin en büyük sorunu, kendi toplumu, kendi ülkesini küçümseyen bir grubun uzunca bir süre kültür sanat dünyamızı adeta esir almasıdır. Bu esaret yavaş yavaş ortadan kalkıyor.”
Ersoy’un evi müze oluyor
Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’a verilen ödülün milletin vefasının ifadesi olduğunu söyledi. Erdoğan, İstiklal Şairi’nin Mısır’dan döndüğünde İstanbul’da yaşadığı dairenin ‘Mehmet Akif Ersoy Müze Evi’ne dönüştürüldüğünü söyledi.
Türk dizilerine büyük övgü
Başkan Erdoğan dünyanın bir çok ülkesinde televizyonlarda mutlaka Türk dizisi yayınlandığını belirterek “Bunlar da bizi mutlu ediyor. Demek ki çalıştığımızda, emek verdiğimizde, mücadele ettiğimizde, televizyon gibi rekabetin çok üst düzey olduğu bir alanda netice elde edebiliyoruz. Aynı başarıları diğer alanlarda göstermememiz için hiçbir sebep göremiyorum” dedi.
Mikrofonsuz okunan şiirle birincilik!
Başkan Erdoğan, Erol Sayan’a ödülünü takdim ederken, “Üstad dün akşamdan başlamış yeni eserler çıkarmaya... Çıraklık dönemi, kalfalık dönemi geride kaldı, ustalık dönemi de geride kaldı. Şimdi üstad-ı azamlık dönemi başladı” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın ödülü Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon’a takdim etmesi esnasında sunucunun İstiklal Marşı’ndan dizeleri okuması davetliler tarafından ayakta alkışlandı. Erdoğan, ödülü verdiği esnada, imam hatip lisesinde öğrenciyken liseler arası bir yarışmada yaşadığı anıyı da davetlilerle paylaştı. Lise birinci sınıftayken katıldığı bu yarışmada edebiyat öğretmeni rahmetli Prof. Dr. Osman Öztürk’ün kendisine “Asım’ın neslinden” bir parçayı okumasını söylediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Mithatpaşa Kız Meslek Lisesinin o günün şartlarında güzel bir salonu vardı, orada yarışmayı yaptık. Türkiye Teknik Ressamlar Cemiyeti yarışmayı düzenlemişti ve o yarışmada birinci olmuştum, merhum Akif’in o şiiriyle. Bir de sabote etmişlerdi. Mikrofonla okumama fırsat vermediler, ‘kaynana zırıltısı’ o zaman modaydı. Başladılar onunla provoke etmeye. Ben de bu defa mikrofonu yere koydum ve şiiri mikrofonsuz olarak okudum. Sonunda tabii salon bir garip oldu. Muhteşem bir alkış ve birincilikle o yarışmayı bitirdik.”
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