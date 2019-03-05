Başkan Erdoğan: Kürdistan'ı çok sevenler, Kuzey Irak'a defolsunlar

Başkan Erdoğan, "Kürdistan'ı çok sevenler Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine defolsunlar, oraya gitsinler. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Ülkemizi parçalayamayacaklar. Bu yola tevessül edenlere de aynen F16 oluruz, İHA, SİHA oluruz üzerlerinde patlarız." dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlediği mitingde, "Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdiysek, bunları oralara gömdüysek sandığa da 31 Mart'ta gelin gömelim. Şimdi Bay Kemal kimlerle kol kola? Terör örgütüyle. Öyle mi? Arkasında kim var, teröristler var. Bay Kemal bunlarla beraber gidiyor. İşte kim var? Sözde İYİ Parti. Kim var? Saadet... Dörtlü çete. Bu dörtlü çete şu anda sandığa beraber gidiyorlar. Biz de Cumhur İttifakı'yla gidiyoruz. Cumhur İttifakı 'beka meselesi' diyor. Kime? İşte bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı beka meselesi." diye konuştu.

HDP'li milletvekillerinin söylemlerine ilişkin vatandaşlara izlettiği videonun ardından, Erdoğan şunları kaydetti:

"Ne diyor, 'Kürdistan'. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Doğu Anadolumuz var. Güney Doğu Anadolumuz, Karadenizimiz, Akdenizimiz, Orta Anadolu bölgemiz var. Egemiz, Marmaramız var. Kürdistan'ı çok sevenler Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine defolsunlar, oraya gitsinler. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Ülkemizi parçalayamayacaklar. Böyle bu yola tevessül edenlere de aynen F16 oluruz, İHA, SİHA oluruz üzerlerinde patlarız. Zira bu topraklara öyle kolay kolay gelinmedi. 22 milyon kilometrekareden, küçüle küçüle 780 bin kilometrekareye geldik. Şimdi buraya bölme, parçalama asla ve kata buna fırsat vermeyiz. 15 Temmuz'da bunlara gereken dersi verdik mi? Şimdi yine bunları nasıl hukuk içerisinde toplayıp cezaevlerine gönderiyorsak, bundan sonra da aynısı olur. Şu anda da hala devam ediyoruz. Yüzerce, binlerce teröristi etkisiz hale getirdik ve yine getirmeye devam ediyoruz. Bu işi halledeceğiz. Niçin? Halkımızın huzuru için. Halkımızın huzurunu, refahını asla, kimseye yedirmeyeceğiz."