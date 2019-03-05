13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3855
  • 6,1027
  • 222.512
  • 104.152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başkan Erdoğan: Kürdistan'ı çok sevenler, Kuzey Irak'a defolsunlar

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Eyüpsultan mitinginde 'Kürdistan'ı çok sevenler Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine defolsunlar, oraya gitsinler. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Ülkemizi parçalayamayacaklar. Bu yola tevessül edenlere de aynen F16 oluruz, İHA, SİHA oluruz üzerlerinde patlarız' dedi.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan, "Kürdistan'ı çok sevenler Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine defolsunlar, oraya gitsinler. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Ülkemizi parçalayamayacaklar. Bu yola tevessül edenlere de aynen F16 oluruz, İHA, SİHA oluruz üzerlerinde patlarız." dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlediği mitingde, "Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdiysek, bunları oralara gömdüysek sandığa da 31 Mart'ta gelin gömelim. Şimdi Bay Kemal kimlerle kol kola? Terör örgütüyle. Öyle mi? Arkasında kim var, teröristler var. Bay Kemal bunlarla beraber gidiyor. İşte kim var? Sözde İYİ Parti. Kim var? Saadet... Dörtlü çete. Bu dörtlü çete şu anda sandığa beraber gidiyorlar. Biz de Cumhur İttifakı'yla gidiyoruz. Cumhur İttifakı 'beka meselesi' diyor. Kime? İşte bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı beka meselesi." diye konuştu.

HDP'li milletvekillerinin söylemlerine ilişkin vatandaşlara izlettiği videonun ardından, Erdoğan şunları kaydetti:

"Ne diyor, 'Kürdistan'. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Doğu Anadolumuz var. Güney Doğu Anadolumuz, Karadenizimiz, Akdenizimiz, Orta Anadolu bölgemiz var. Egemiz, Marmaramız var. Kürdistan'ı çok sevenler Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine defolsunlar, oraya gitsinler. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Ülkemizi parçalayamayacaklar. Böyle bu yola tevessül edenlere de aynen F16 oluruz, İHA, SİHA oluruz üzerlerinde patlarız. Zira bu topraklara öyle kolay kolay gelinmedi. 22 milyon kilometrekareden, küçüle küçüle 780 bin kilometrekareye geldik. Şimdi buraya bölme, parçalama asla ve kata buna fırsat vermeyiz. 15 Temmuz'da bunlara gereken dersi verdik mi? Şimdi yine bunları nasıl hukuk içerisinde toplayıp cezaevlerine gönderiyorsak, bundan sonra da aynısı olur. Şu anda da hala devam ediyoruz. Yüzerce, binlerce teröristi etkisiz hale getirdik ve yine getirmeye devam ediyoruz. Bu işi halledeceğiz. Niçin? Halkımızın huzuru için. Halkımızın huzurunu, refahını asla, kimseye yedirmeyeceğiz."

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

Bakan müjdeyi verdi! O kapı açılıyor

Bakan müjdeyi verdi! O kapı açılıyor

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Çatışmanın merkezi Keşmir'e mi kayıyor?

Çatışmanın merkezi Keşmir'e mi kayıyor?

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Erbakan'ın kurduğu kanalda eşcinsellik propagandası

Erbakan'ın kurduğu kanalda eşcinsellik propagandası

Suud troller İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef aldı

Suud troller İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef aldı

Darbeci Semih Terzi'nin eşini kovan katip yeni işinde

Darbeci Semih Terzi'nin eşini kovan katip yeni işinde
 

POPÜLER HABERLER

Robot sunucu işbaşı yaptı

Robot sunucu işbaşı yaptı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA