Başkan Erdoğan: ''Kürt sorunu'' denilen meseleyi tüm boyutlarıyla çözdük

AA 1 Ekim 2021 Cuma 15:14 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 15:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kuruluna hitap etti.



"Kürt sorunu denilen meseleyi tüm boyutlarıyla çözdük"

"Tehditleri kaynağında bulup yok etme esasına dayanan güvenlik anlayışımla sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik. Kürt sorunu denen meseleyi biz çözdük. Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi ret, inkar, asimilasyon politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak bu meseleyi hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini düşüreceğiz. Böylece Diyarbakır Annelerinin şanlı direnişiyle terör örgütünü tir tir titrettiği bir dönem başlattık."

"Türkiye sanayi devrimizin kaçırmış bir ülke olarak bugüne gelmiştir. Dünya artık pek çok örneğini gördüğümüz köklü bir dönüşümün arifesinde bulunuyor. İklim değişikliğinden yapay zekaya kadar pek çok değişikliğin bulunduğu buy yeni dönemi yakalamak için avantaja sahibiz. Sahip olduğunuz her yeni imkan ve başarıyla üstesinden geldiğimiz her kritik sorun aydınlık yarınlara gidiyor. Küresel sistemde bu değişimi kaçırmayacak, hedeflediğimiz seviyeye ulaşacağız."