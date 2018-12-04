Başkan Erdoğan: Yakın zamanda Paraguay Türkiye'de büyükelçilikler açacak

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

G-20 ZİRVESİ

Liderler zirvesinin 13’üncüsü yapmak üzere gitmiştik, Bu seyahatimizde de bugüne kadar olanlar geçmişi bugünü, G-20 zirvesinin değerlendirilmesi fırsatını bulduk. İlk zamanlar 6 ay arayla yapılıyordu daha sonra yılda bir yapılmaya başlandı.

Adil ve sürdürebilir kalkışma için küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı yapıları ve ortaya çıkan risk ve tehlikeleri ele aldık. Terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılmasının altını çizdik.

Dünyada en büyük göç yolunun en büyük mülteci ev sahipliğine ev sahipliği yapan ülke olarak bu konulara değindik.

Gelecek sene Japonya’nın dönem başkanlığında kaliteli alt yapı yatırımlarının artması konusunda da mutabık kaldık.

GÜNEY AMERİKA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı seviyesinde Paraguay ve Venezuela’ya ile resmi ziyareti gerçekleştirdik.

Bu vesileyle ikili ilişkilerimizi ele aldığımız Paraguay’ın gerçek bir dost olduğunu gördüm. Ülkemize olan ilgileri ve alakaları memnuniyet vericiydi. Türkiye’deki büyükelçiliklerini de açacaklar. Böylece ikili ilişkilerimizin de farklı bir boyut kazanacağına da inanıyorum.

Venezuela’da dostum Maduro ile bir araya gelerek somut işbirliği imkanlarını ele aldık.

SORU & CEVAP

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Etraflı görüşmeyi inşallah bugün yarın kendisiyle yapacağız. Sayın Bahçeli ile görüşmemiz kaçınılmazdır. Cumhur ittifakını diri tutmamız gerekiyor.