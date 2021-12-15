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Politika

Başkan Erdoğan Libya ve BAE heyetlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin heyetlerini kabul etti. Libya Büyükelçisi ve BAE Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 17:23
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Elgelaib, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Elgelaib'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri'yi de kabul etti.

Kabulde, Büyükelçi Al Dhaheri, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Al Dhaheri'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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