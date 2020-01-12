Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanı Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı kabul ediyor.
12.01.2020 15:00 - Güncelleme: 12.01.2020 15:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı kabul ediyor. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.
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