Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.

Bölgedeki son durum, şu an yürütülen operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımların ele alındığı toplantıda ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı'na brifing verdi.

Basına kapalı toplantı 1 saat sürdü.

#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik Güvenlik Zirvesi başladı. İşte toplantıdan ilk görüntüler... pic.twitter.com/hHKvMiiITo — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 13, 2024

14.30'da başlaması planlanan zirve, saat 16.15'te başladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLMA

Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından İletişim başkanlığı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir güvenlik toplantısı yapılmıştır.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılmışlardır.

Toplantıda terörle mücadele stratejilerimiz bütünlüklü olarak değerlendirilmiş, dün Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında attığımız ve atacağımız adımlar ele alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.

Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 36, Suriye'nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye'deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir.

Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir.

Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır.

Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır.

Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir.

Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir.

Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır.

Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız.

Dün Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Şehitlerimizin ailelerinin, yakınlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

Saldırıda yaralanan ve tedavileri devam eden askerlerimize Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyulur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAHÇELİ VE AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

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