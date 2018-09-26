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Başkan Erdoğan Macron ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

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Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile bir araya geldi. Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Söz konusu görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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