Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın

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Başkan Erdoğan: Macron'a Kıbrıs için 'sen konuşamazsın' dedim

Osaka’da yapılan G20 Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la olan görüşmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, 'Kendisine bizzat söyledim; “Bak” dedim, “Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın.' dedi.

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Türkiye Başkanı Erdoğan, Osaka’da yapılan G20 Devlet Başkanları Zirvesi’ni Türk gazetecilere değerlendirdi.
 
Başkan Erdoğan, "Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi içine alan bir gerilim tırmanıyor. Bu konuda siz Türkiye’de iken Macron ile ilgili çok sert ifadeler kullandınız. Buradaki görüşmelere nasıl yansıdı?" sorusuna şu yanıtı verdi: Buradaki görüşme tam aksine çok olumlu geçti. Sayın Macron “Niye bana bunları söyledin falan” demedi. İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim; “Bak” dedim, “Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs’la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın.  
 
 
 

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