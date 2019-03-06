Başkan Erdoğan: Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz

Başkan Erdoğan, partisince Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

"Kardeşlerim bizim siyasi anlayışımız bellidir. Bizde millete efendilik yoktur. Hizmetkarlık vardır. Şimdi ne var? Zillet ittifakı. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet, dörtlü çete! Şimdi bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?

"YENİ REKORLARLA BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞATMAK İSTİYORUZ"

İstanbul'un dışında nerede olursa olsun İzmir-Ankara hepsini, tüm yakınlarınızı aramak suretiyle bu coşkuyu, bu seçimin önemini anlatmanızı istiyorum. Yüksek rekorlarla yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız buna inanıyorum. Onun için sizden söz almak isterim. Merhum Turgut Özal'ın memleketine de ancak bu yakışır.

MECLİSTE RUMLAR GİBİ KONUŞUP, RUM GAZETELERİNE MANŞET OLUYORLAR

Muhalefet 31 Mart seçimlerini basit göstermeye çalışıyor. Bunun sıradan, basit bir seçim olduğu algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Ne teröristleri yok etmek gibi bir dertleri var. Ne de güvenlik tedbirlerine ilişkin bir projeleri var. Sınırlarımıza gelen TIR'lar dolusu silahlardan hiç bahsetmiyorlar. Güç mücadelelerinden, dünyada olup bitenlerden haberdar değiller. Çoğu zaman attığımız stratejik adımlardan bile rahatsız oluyorlar. Tarihimizde ilk kez doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz. CHP buna da karşı çıkıyor. Rumlara ve diğer ortaklarına rağmen bunu yapıyoruz. Bunu bile engellemeye çalışıyorlar. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı şeyleri konuşup onların gazetelerine manşet oluyorlar.