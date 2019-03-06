Başkan Erdoğan: Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz
Başkan Erdoğan, Malatya'da vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, 'Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor...' Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz. Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi, yargı bu kararı neden verdi, işte bundan verdi. Bundan sonra da aynı şey olursa aynı kararı ben inanıyorum ki bizim yargımız alacaktır.' dedi.
Başkan Erdoğan, partisince Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.
"Kardeşlerim bizim siyasi anlayışımız bellidir. Bizde millete efendilik yoktur. Hizmetkarlık vardır. Şimdi ne var? Zillet ittifakı. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet, dörtlü çete! Şimdi bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?
"YENİ REKORLARLA BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞATMAK İSTİYORUZ"
İstanbul'un dışında nerede olursa olsun İzmir-Ankara hepsini, tüm yakınlarınızı aramak suretiyle bu coşkuyu, bu seçimin önemini anlatmanızı istiyorum. Yüksek rekorlarla yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız buna inanıyorum. Onun için sizden söz almak isterim. Merhum Turgut Özal'ın memleketine de ancak bu yakışır.
MECLİSTE RUMLAR GİBİ KONUŞUP, RUM GAZETELERİNE MANŞET OLUYORLAR
Muhalefet 31 Mart seçimlerini basit göstermeye çalışıyor. Bunun sıradan, basit bir seçim olduğu algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Ne teröristleri yok etmek gibi bir dertleri var. Ne de güvenlik tedbirlerine ilişkin bir projeleri var. Sınırlarımıza gelen TIR'lar dolusu silahlardan hiç bahsetmiyorlar. Güç mücadelelerinden, dünyada olup bitenlerden haberdar değiller. Çoğu zaman attığımız stratejik adımlardan bile rahatsız oluyorlar. Tarihimizde ilk kez doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz. CHP buna da karşı çıkıyor. Rumlara ve diğer ortaklarına rağmen bunu yapıyoruz. Bunu bile engellemeye çalışıyorlar. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı şeyleri konuşup onların gazetelerine manşet oluyorlar.
CHP İHANET ÇİZGİSİNDE BİR KOÇBAŞI OLDU
Cehaletle gaflet ve ihanet arasında çok ince bir çizgi var. Burada en ufak bir yanlışta ihanet tarafına kayıverirsiniz. CHP cehalet ve gaflet, gaflet ve ihanet arasında gidip gelmektedir. Biz toparlanmalarını beklerken çok büyük savrulmalar yaşıyorlar. Bugün CHP milli irade düşmanları tarafından bir koçbaşı olarak kullanılan bir aparata dönmüştür.
"PKK'YI KANARYA SEVENLER DERNEĞİ Mİ ZANNEDİYORSUN?"
"YPG Türkiye'ye saldırmaz" diyen Kılıçdaroğlu acaba bu terör örgütünü kanarya sevenler derneği mi zannediyor? Şehit edilen vatandaşlarımızı, yakılan, füze atılan köylerimizi, taciz atışlarını da mı görmedin bay Kemal? Hiçbir şeyden haberin yok mu? YPG roketlerinin camiide şehit ettiği kardeşlerimizden de mi habersizsin?
"TABANLARI BU KİRLİ İTTİFAKTAN RAHATSIZ"
Kendi ülkesinin gerçeklerinden bu derece habersiz, bu kadar uzakta bir muhalefet partisi dünyanın hiçbir yerinde bulunmaz. Altını çizerek söylüyorum Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır. Pensilvanya ve Kandil ile geliştirilen bu yakınlaşmanın bilhassa CHP seçmenini ciddi biçimde rahatsız ettiğinin farkındayım. Bölücü örgüt uzantılarına verdiği desteği bazıları görmezden gelse de tabanları bunu görüyor. İnşaAllah bu kardeşlerim 31 Mart günü sandıkta parti yöneticilerine gerekli ikazı yapacaklar.
ÖNCEDEN YURTDIŞINA HASTA GİDERDİ! ŞİMDİ TÜRKİYE'YE TEDAVİ OLMAYA GELİYORLAR
Bunlar hastanelerde hastalarımızı rehin aldılar rehin! Şimdi bu partilere gönül veren kardeşlerim 31 Mart'ta gelin bu oyunu kökünden bozalım. Önceden sağlık hizmetlerimiz için yurtdışına gidiliyordu. Şimdi yurtdışından Malatya'ya hasta geliyor. Tedavisi için.
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