Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir ile kahvaltıda buluştu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile eşleri, aile kahvaltısında buluştu.
- AA & DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali'nin katıldığı kahvaltı, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşiyor.
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