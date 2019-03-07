Başkan Erdoğan, Meral Akşener'in iftirasını mahkemeye taşıyor

Başkan Erdoğan, Mardin konuşmasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi. "Türk, Kürt, Arap sizler benim kardeşimizsiniz. Bizim dinimizde ayrım yok" diyen Başkan Erdoğan, Akşener'in açıklamaları için avukatlarına talimat verdiğini açıkladı.

"ŞİMDİ BİR YALAN UYDURDULAR"

Meral Akşenir'in Denizli mitinginde yaptığı skandal açıklamalara çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor bir şey bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Dün Denizli'de utanmadan sıkılmadan benim terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Onların bu yalanıyla ilgilenecekler." dedi.

SON 17 YILDA 28 KATRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK

"Eğitimde 3.863 adet derslik inşa ettik. Artuklu Üniversitesi'ni biz kurduk" diyen Başkan Erdoğan, "Kardeşlerim biz Mardin'e son 17 yılda 28 katrilyon liralık yatırım yaptık."dedi.