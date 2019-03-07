Başkan Erdoğan, Meral Akşener'in iftirasını mahkemeye taşıyor
Başkan Erdoğan, Mardin'de halka hitap etti. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Denizli'de yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. 'Güya HDP'ye oy veren Kürt kardeşlerime terörist diyormuşum' diyen Başkan Erdoğan, Meral Akşener için avukatlarına talimat verdiğini açıkladı.
Başkan Erdoğan, Mardin konuşmasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi. "Türk, Kürt, Arap sizler benim kardeşimizsiniz. Bizim dinimizde ayrım yok" diyen Başkan Erdoğan, Akşener'in açıklamaları için avukatlarına talimat verdiğini açıkladı.
"ŞİMDİ BİR YALAN UYDURDULAR"
Meral Akşenir'in Denizli mitinginde yaptığı skandal açıklamalara çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor bir şey bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Dün Denizli'de utanmadan sıkılmadan benim terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Onların bu yalanıyla ilgilenecekler." dedi.
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