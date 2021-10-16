<p>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/10/16/25849765.jpg'/><p>Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/10/16/25849770.jpg'/><p>Görüşme sonrası iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/10/16/beb6f101563d42ceb116405ef5215366.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/10/16/5175b2b884974aa9671bd130dc5019c5.jpg'/>