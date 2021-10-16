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Politika

Başkan Erdoğan- Merkel görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Görüşme sonrası iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

AA16 Ekim 2021 Cumartesi 12:23 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 13:34
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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