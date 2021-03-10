Başkan Erdoğan, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacak
AK Partili kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağını belirtti.
DHA10 Mart 2021 Çarşamba 15:25 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:27
AK Partili kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağını belirtti.