Başkan Erdoğan-Miçotakis zirvesinde alınan kararlar belli oldu

Milliyet 15 Mart 2022 Salı 07:43 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 07:43

Türkiye; Yunanistan ile zaman zaman sertleşen ikili ilişkilere rağmen son yıllarda Ege Denizi'nin iki yakasında Atatürk ile Venizelos'un 1930'lı yıllarda kurduğuna benzer bir atmosferin oluşması için çaba sarf ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde, 1999 yılından itibaren işbirliği ve diyaloğun öne çıktığı yeni bir döneme girildi. Türkiye'nin tutumunu sembolize eden ziyaret 2017 yılı 7-8 Aralık tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 1952'deki Yunanistan ziyaretinden 65 yıl sonra Yunanistan'a, Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyarette bulundu. Ancak 2018 yılından itibaren ilişkilerdeki bu olumlu tablo gölgelendi.

2016'DA ASKIYA ALINDI

Türkiye ile Yunanistan arasında 2002'den 2016 yılına kadar 60 tur istikşafi görüşme yapıldı. Görüşmeler, Yunanistan'da dönemin Başbakanı Aleksis Çipras hükümetinin isteksiz tutumu nedeniyle 2016'dan itibaren askıya alındı. Ancak 2021 yılından itibaren görüşmelere, "istişari" olarak devam kararı alındı. Görüşmelerin 61. turu İstanbul, 62. turu Atina'da, 63. turu Ankara'da yapılmıştı. 64. tur ise 22 Şubat'ta Atina'da yapıldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve son dönemde atılan adımların ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, önceki gün İstanbul'a çalışma ziyaretinde bulundu. Erdoğan ile Miçotakis'in kravatsız olarak yaptıkları görüşmede, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde adımlar atıldı. İyileştirme adımları çerçevesinde ilerleme sağlanması durumunda, YDİK toplantısının sonbaharda Yunanistan'da yapılması planlanıyor.

İSTANBUL-SELANİK HIZLI TREN PROJESİ

Milliyet'in haberine göre, İki ülke arasında yaşama geçirilmesi planlanan bazı projeler özetle şöyle:

- İki ülke arasındaki ticaret hacminin önce 7 sonra 10 milyar dolara çıkarılması.

- İzmir ve Selanik arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapacak gemi seferlerinin başlatılması. İstanbul-Selanik arasında hızlı tren hattı kurulması projesi.

- İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci bir karayolu köprüsü inşa edilmesi.

- İki ülke arasındaki havayolu seferlerinin artırılması.

- İstanbul'da yaşayan Rum kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla, Batı Trakya Türk Azınlığı ve Onikiadalar'da yaşayan Yunanistan vatandaşı Türklerin eğitim ve dini alanlardaki sorunları.

- Yunanistan'daki Türk-Osmanlı ile Türkiye'deki Rum kültürel mirası eserlerin korunarak gelecek kuşaklara bırakılması.

'TEMELLERİ ATTIĞIMIZA İNANIYORUM'

Miçotakis, Erdoğan ile görüşmesinin ardından Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na geçerek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmüştü. Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Miçotakis, Bartholomeos'a Erdoğan ile olumlu, samimi ve açık bir görüşme yaptığını söyledi. Miçotakis, "NATO müttefiki iki ülke olarak böylesi bir dönemde öyle çok ortak sorunla karşı karşıyayız ki, bizi ayıran sorunlardan çok bizi birleştiren bu sorunlara odaklanmamızın daha önemli olduğunda mutabık kaldık. İkili ilişkilerimizin iyileşmesi ve özellikle şu an karşılaştığımız büyük sorunlara ilişkin iş birliği yapmamız için temelleri attığımıza inanıyorum. Yine Ukrayna'da sivillerin hayatını kaybettiği görüntüler gördünüz. Bizi bunlar meşgul etmeli" dedi.