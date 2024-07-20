Başkan Erdoğan, Miçotakis'in yüzüne söyledi: Herhalde oradan bizlere sataşma yapmazsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılı kapsamında düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katıldı.



Tören alanında alkışlarla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİÇOTAKİS'İN YÜZÜNE SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçenlerde maalesef Yunanistan Savunma Bakanı, yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis ile yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine 'Ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın.' Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. 'Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok' dedik, yola devam" ifadelerini kullandı.

"KIBRIS KONUSUNDA KINANMASI GEREKEN EN BAŞTA YUNANİSTAN'DIR"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in kendi ifadeleri ile 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünü kınamak' üzere Güney Kıbrıs'ta bulunmasına değinen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs konusunda kınanması gerekenlerin en başında Yunanistan gelmektedir. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını biz de şiddetle kınıyoruz" dedi.