İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2024 Cumartesi / 14 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan, Miçotakis'in yüzüne söyledi: Herhalde oradan bizlere sataşma yapmazsın
Politika

Başkan Erdoğan, Miçotakis'in yüzüne söyledi: Herhalde oradan bizlere sataşma yapmazsın

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın akla ziyan açıklamalar yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın Miçotakis ile yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine 'Ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın' Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. 'Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok' dedik' ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:24 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Miçotakis'in yüzüne söyledi: Herhalde oradan bizlere sataşma yapmazsın
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılı kapsamında düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katıldı.

Tören alanında alkışlarla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİÇOTAKİS'İN YÜZÜNE SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçenlerde maalesef Yunanistan Savunma Bakanı, yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis ile yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine 'Ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın.' Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. 'Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok' dedik, yola devam" ifadelerini kullandı.

"KIBRIS KONUSUNDA KINANMASI GEREKEN EN BAŞTA YUNANİSTAN'DIR"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in kendi ifadeleri ile 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünü kınamak' üzere Güney Kıbrıs'ta bulunmasına değinen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs konusunda kınanması gerekenlerin en başında Yunanistan gelmektedir. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını biz de şiddetle kınıyoruz" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • KKTC
  • Miçotakis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.