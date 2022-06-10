Başkan Erdoğan: Milletimize ne söz verdiysek gerçekleştirene kadar bize durmak yok

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bu tür yarışmalar adını taşıdıkları değerlerimize sahip çıkmanın yanında yeni kabiliyetlerin keşfedilmesine de imkan sağlamaktadır.

Yarışmaya iştirak eden tüm kardeşlerimizin şehit Mustafa Cambaz'ın emanetine ve mirasına hakkıyla sahip çıkacaklarını ümit ediyorum.

Mustafa Cambaz şahsiyetiyle, duruşuyla temayüz etmiş dokunduğu her gönülde silinmez izler, güzel hatıralar bırakmış bir kardeşimizdi.

Şehidimizin mesleğine olan tutkusunun yanı sıra davasına, ülkesine, milletine ve İslam ümmetine olan sevdasına da bizzat şahitlik ettik.

Bugün 85 milyon olarak üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Her karışında bir aslanın yattığı Türkiye, dünyanın en büyük şehitliğidir.

Her karışında bir aslanın yattığı Türkiye, dünyanın en büyük şehitliğidir.

Yola çıkarken milletimize ne söz verdiysek bunları gerçekleştirene kadar bize durmak ve soluklanmak yok

Son 20 yılda millet iradesine pranga vurmak için gizli ve açık pek çok operasyon yaptılar