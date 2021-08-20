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Politika

Başkan Erdoğan: Muhalefetin göç rakamları asılsız

Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiasına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur' dedi.

20 Ağustos 2021 Cuma 13:55 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 14:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya (Afganistan) gerekli olan ihtimamı göstermemiştir."

"Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"(Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiası) Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır."

"Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur."

"Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız."

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