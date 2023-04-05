Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Bayrama yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Akşam Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Belkıs Kılıçkaya sorular yöneltti.



'BAYRAMA YETİŞTİRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ'

Deprem bölgelerindeki köy evlerinin yapımının Ramazan Bayramı'na yetiştirileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle tabi bu mübarek Ramazan gecesinde sizlerle böyle bir programı üstelik de deprem bölgesine giderek başlatmak hakikaten bizi duygusallıktan öte bir sorumluluk altına da götürüyor. Çok ciddi ölüm vakaları oldu. 50 bine aşkın vefat var. Bunun yanında çok ciddi yaralılarımız var. Öncelikle vefatlara malum bizim dinimizde şehadet var. Şehadet makamında sevgililer sevgilisi Peygamberimizin şefaati var. Bütün bunlarla beraber özellikle attığımız adımlar, verdiğimiz sözler var. Süratle enkazların kaldırılması dedik bunu da büyük oranda başardık, başarıyoruz. Bütün Belediye Başkanlarımız, Valilerimiz kamu kurumlarımız çok yoğun bir çalışma içerisindeler. 7/24 diyebilirim yani böyle bir çalışma. Yüzde 50'nin üzerinde enkazlar kaldırıldı. Bununla birlikte zemin etütleri de bir yandan yapılıyor. Bunun da ötesinde yeni bir adım atıldı. İnşallah bakanımın da verdiği söze dayanarak söylüyorum. Bu köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını Bayrama yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Tabi bu köy evlerinin özelliği tek kat, bunun dışında bazı yerlerde tek katın altında ahırı ki burada sütünü, peynirini yapsın." ifadelerini kullandı.