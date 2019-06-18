Başkan Erdoğan Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak.
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