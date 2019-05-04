Başkan Erdoğan: YSK Başkanı neden bu tehdide cevap vermiyor?

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Resmi açılışını yaptığımız MÜSİAD’ın yeni genel merkez binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. DEİK Başkanı Nail Olpak kardeşimize de teşekkür ediyorum. Yola burada onunla çıktık. Hamdolsun yer mekan güzel ulaşım rahat artık kendi hizmet binası içerisin tüm faaliyetlerini gösterme imkanını MÜSİAD yakalamış bulunuyor.

1990 yılında ülkeye hizmet aşkıyla yola çıkan MÜSİAD bugün dünyanın en itibarlı sermaye kuruluşlarından biri haline gelmiştir. MÜSİAD’ın büyümeye devam ediyor olmasını dikkatle izliyorum. Daha kucaklıyacı daha toparlayıcı bir kuruluş olması bakımından da önemsiyorum. Devletle sermaye arasında köprü olan MÜSİAD yanımıza durmasıyla da milli ve yerli oluşunu göstermiştir. Bunun en önemli örneği de 15 temmuz olayıdır. 15 Temmuz’da beraberce dayanışma içerisinde verilen mücadele asla unutulamaz.

MÜSİAD tam anlamıyla bir amiral gemisi misyonu üstleniyor. MÜSİAD global ve MÜSİAD yerel yapılarıyla yurt içinde ve yurt dışında geniş bir alana yayılan bilgi edinme ve işleme süreçlerini ekonomimizin hizmetine sunmaktadır. Milli serveti ne kadar büyütürsek ülkemizin her bir ferdi o derece fayda elde edecektir. İlk günden bugüne kadar hep biz sizin yanınızda yer aldık. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması konusunda MÜSİAD’ın çalışmalarının daha da yaygınlaştırılmasına ihtiyacımız vardır.

Genç cumhuriyetimizi demokrasiden ekonomiye her alanda pek çok sınamadan geçerek bugünlerine ulaştı. Bir asır önce adeta tüm dünyanın üzerimize geldiği bir dönemde kendimize yeni bir devlet kurarak ümitlerimizi yeniden tazeledik. Ekonomide attığımız adımlarla hem ülkemizi zenginleştirdik hem de devletimizi güçlendirdik.

Dünyanın neresine gidersek gidelim sırf Türk olduğumuz için Sırf Türkiye’den geldiğimiz için bizi el üstünde tutan bize muhabbet besleyen insanlarla karşılaşıyoruz. Bizlere verilen kıymet tüm insanlığın hakkını hukukunu koruyor olmamızdan kaynaklanıyor. Kerameti kendimizde değil ülke olarak yaptığımız işlerde aramalıyız.

"ANA MUHALEFETİN TEMSİLCİLERİ YSK'YI TEHDİT EDİYOR"

Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık tanımayacağız. Bütün çabamız, yolsuzluklarla, hukuksuzluklarla 31 Mart'ı kurban etmek istemiyorum. Ana muhalefetin birkaç temsilcisi ne diyorlar? kime diyorlar? YSK'ya. "Kızılay'a çıkamazsın" diyorlar. Tehdit ediyorlar.

Değerli arkadaşlar, anayasanın 138'inci maddesine bu tamamen aykırıdır. Bırakın bu şekilde bir uyarıyı, imada dahi bulunamazsınız der 138'inci madde.

"YSK BAŞKANI NEDEN AÇIKLAMA YAPMIYOR"

Ben de burada bir şeye üzülüyorum. Şu anda YSK'nın sayın Başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba yazılı açıklama yapmak suretiyle, siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz demiyor.

Vatandaşım bana soruyor bu seçim yenilenmeli. Dünyanın her yerinde yarım puan 1 puanla olan yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. 1970'lerde buna benzer bir YSK bu tür karar almıştır. Kaldı ki burası bir kasaba değil İstanbul.

"BUGÜNE KADAR SUSTUM AMA ARTIK YETTİ"

İstanbul'da bir oyun var, yolsuzluklar var. Ben bir genel başkan olarak, halkımın oyunun arkasını takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım. Ben bugüne kadar konuşmadım, hep sustum. Vurun abalıya dediler vurdular. Ama artık yetti. Burada bir şaibe var, yolsuzluk var, açık ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz deriz kabulleniriz."