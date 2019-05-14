Başkan Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
- AA
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.
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