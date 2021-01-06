06 Ocak 2021 Çarşamba 08:33 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 08:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MYK toplantısında sosyal medyada tartışma konusu olan SMA hastalarına ilişkin yapılan spekülasyonlara karşı kurmaylarını uyardı.

EVLİLİK ÖNCESİ TARAMA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Erdoğan, “Biz hiçbir harcamadan, çekinmedik ve çekinmeyiz. Ama deneme aşamasındaki bir ilaç konusunda tabii Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda hareket etmemiz lazım. Sosyal medyada bu çarpıtıldı. Sosyal medyadaki yalanlar konusunda daha aktif olun. Yaptıklarımızı iyi anlatın” talimatını verdi.

Toplantıda yapılan sunumda, Türkiye’de bin 500’e yakın SMA hastası olduğu ve yıllık 2 milyar TL harcama yapıldığı anlatıldı. Meclis Nadir Hastalıklar Komisyonu’nun raporunun da gündeme geldiği toplantıda, bazı MYK üyeleri ALS, SMA, DMD, MS ve diğer nöromusküler hastalıklar için mevcut durumda var olan “Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri”nin etkin olarak çalışması ve ‘evlilik öncesi SMA tarama programımın’ tarama programlarına dâhil edilmesi konusunda adım atılması gerektiğini ifade etti.

BAHÇELİ’YE EV ZİYARETİ

Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, Çayyolu’ndaki evinin önünde Erdoğan’ı karşıladı. Erdoğan, Bahçeli ile selamlaştıktan sonra yağmur nedeniyle şemsiyesini alarak “Elhamdülillah rahmetle geldik” dedi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Bahçeli, Erdoğan’ı, görüş- menin ardından makam aracına kadar eşlik ederek uğurladı.