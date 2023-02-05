Altılı Masa ve CHP'ye eleştirilerde bulunan Sosyolog Palabıyık, "Bu ruh hali ülkemiz için hayra alamet değil çünkü öfke ile yönetilen bir partinin, ülke sorunlarına dair önerdiği taslağın kontrolsüz bir öfke sorunu olacağı aşikardır. Muhalefetin kontrolsüz öfkesi, ülkemizin başına ciddi sorunlar açabilir. Hırsları uğruna ülkemizin aleyhine olan isimler ile alakalı tercihte bulunmaktan dahi geri durmuyorlar. Her gün farklı statüler ile alakalı çeşitli duyumlar alıyoruz. Elbette alınan kararlar HDP'den bağımsız işlemiyor. HDP'yi küstürmemek için sempatizan isimleri dahi parlatma gayretindeler" ifadelerini kullandı. Altılı Masa'nın HDP'yi sopa olarak kullandığını söyleyen Palabıyık, "Altılı Masa'nın devletin bekasını tehlikeye attığı artık aşikar olarak halkımız tarafından da bilinmelidir" dedi.

Altılı Masa seçimi kazanırsa FETÖ tarafından yetiştirilmiş ve desteklenmiş isimlerin göreve getirileceği iddialarının ürkütücü olduğunu kaydeden Palabıyık, "Halka neden bu isimler sürekli olarak anlatılmaya çalışılıyor. Ülkemizin geleceğine dair ciddi bir dezenformasyon süreci başlatıldı ve bu süreç bizzat Altılı Masa tarafından yönetiliyor. Özellikle Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte ciddi etkisinin olduğunu biliyoruz ve maalesef Altılı Masa partileri bu ülkelerden bir 'aferin' alma derdindeler. Böylesi isimler kurumsal anlamda da ciddi tehlike içeriyor. Bu isimlerin herhangi bir kurumun yönetimine getirilmesi demek, tasfiye edilen isimlerin yeniden bu süreçte yer alması anlamına geliyor. Bunun önüne kesinlikle geçilmesi gerekir ve bu sürecin kontrol edilmesi artık zorunlu bir hal almıştır. Bir nefret sebebiyle ülkemizin beka sorununun tartışılmaya açılması kabul edilebilir bir durum değildir. Cumhurbaşkanımıza besledikleri nefret gözlerini kör etmiş durumda, neredeyse ülkeyi yabancıların yönetmesini dahi kabul edecek hale gelmişler. Altılı Masa'nın bu tavrının özellikle halkımız tarafından bilinmesi sadece bizlerin değil artık her bir vatandaşımızın görevidir" diye konuştu.