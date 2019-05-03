Başkan Erdoğan, ödül töreninde konuşuyor
Başkan Erdoğan, ödül töreninde konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'İhracatımız yüzde 5,4 artışla 15 milyar 273 milyon dolar oldu. Türkiye kanatlanıp uçma aşamasına gelmiştir' dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
Maruz kaldığımız saldırılar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık. Gözle görülür bir inovasyon heyecanına şahit oluyoruz. İhracatımız 15 milyar 273 milyon dolar oldu. Böylelikle ihracatımız %5,4 artmış oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.