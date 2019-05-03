Başkan Erdoğan, ödül töreninde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Maruz kaldığımız saldırılar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık. Gözle görülür bir inovasyon heyecanına şahit oluyoruz. İhracatımız 15 milyar 273 milyon dolar oldu. Böylelikle ihracatımız %5,4 artmış oldu.