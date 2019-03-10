Başkan Erdoğan: Onlar Kandil'e laf edemiyor
Erdoğan: Sandık gelince bu millet yalancıya dersini muhakkak verir. Tarihimiz bühtanla seçim kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur. Şaka bahanesiyle millete terörist denmez. Bunun adı şaka değil, hadsizlik, edepsizliktir.
Başkan Recep Tayyap Eredoğan Elazığ mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Mart’ta iftiracı müptezellere ahlak dersi, edep dersi vermeye hazırlanan bir Elazığ olduğunu belirten Başkan Erdoğan Şunları söyledi: “Dörtlü yalan çetesine dürüstlük dersi vermeye can atan Gakkoşlar var. 31 Mart’ta Kandil’in mızıkacılarına sandıkta milli şamarı indirmeyi iple çeken bir El Aziz var. Bu meydanda yalan yok. Bu meydanda zillet yok, sadece beka var. Bu meydanda, bölücüleri demir yumruk olup ezen yiğitler var.”
EMİRİ DAĞ VERİYOR
“Biliyorsunuz biz CHP’nin başındaki zatın yalanlarıyla uğraşıyoruz. Akşam başka, sabah başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktık. Atalarımız ne diyor? Üzüm üzüme baka baka kararır diyor. Bay Kemal’in yalan furyasına son günlerde ittifak ortakları da katıldı. Hanımefendi de katıldı, bir diğeri de katıldı. HDP’li eş başkanlar bir taraftan, hanımefendi bir taraftan sürekli iftira. Dağdan emir geliyor, hemen ertesi gün Kandil’in mızıkacıları bize saldırıyorlar.”
TERÖRİST DENMEZ
“Denizli’de ortak miting düzenliyorlar. Millete yaptıklarını, yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza bühtan ediyorlar. ‘Cumhurbaşkanı’nın teröristler dediği Denizlililer’ diyor. Anlaşılan bu mızıkacılar 21 gün boyunca gittikleri her şehri, vatandaşımızı teröristler diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya devam edecekler. İnşallah Elazığ’a gelirler mi bilmiyorum. Geldiklerinde aynı hataya burada da düşmezler. Denizli’deki Aydın’daki rezaleti inşallah tekrarlamaz. Yiğitler otağı Elazığ’da inşallah sizleri teröristler diye selamlamazlar. Tıpkı Denizlili, Aydınlı kardeşlerim gibi Gakkoşlar da hassastır.”
YİNE HESAPLAŞACAĞIZ
“Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. İftiralarla, bühtanla mahkemeye verdim. Oradan da hesaplaşacağız. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. O milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek. Hatay’da saldırıyor. Ne diyor? Oy yoksa hizmet yok. Kim diyor? CHP’li belediye başkanı. Böyle bir belediye başkanından hanımefendi niye bahsetmiyorsun? Böyle siyaset olur mu?”
HANIMEFENDİ ONLARLA
“Şimdi hanımefendi nasıl beğendin mi? Bak Kürdistan diyor. Onunla omuz omuza yürüyorsun hanımefendi. Sen Erdoğan’ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Senin ortağın ödüyor işte, sen de ödeyeceksin. HDP ödüyor ödüyor zaten bitmiyor. Birileri cezaevinde süre dolduruyor, FETÖ’cüler dolduruyor, aynı yolda sen de düşebilirsin.Niye? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na iftira atamazsın. Yalan söyleyemezsin. Türkiye yol geçen hanı değildir.”
TEK BİR ELEŞTİRİ YOK
“Bay Kemal’in söyleyecek hiçbir şeyi yok, diğerlerinin de yok. Kandil’e laf edemiyorlar, Pensilvanya’ya tek kelime söylemiyorlar, YPG’ye tek bir eleştiri getiremiyorlar. Bu çapsızlar hangi iftirayı atarsa atsın bizim tek bir gündemimiz var, bizim derdimiz millet, hedefimiz hizmet. Bu Kürdistan’dan bahseden terbiyesiz var ya ne diyor biliyor musunuz? Buraya geldi cumhurbaşkanı, buraya hızlı tren gelecekmiş diyor. Mardin’in hızlı trene ihtiyacı mı varmış diyor... Benim milletim bu adamlara niçin oy veriyor diye şaşırıyorum. Hızlı tren, benim Kürt kardeşime çok mu ya? Niçin hızlı trene binmesin?”
14 KEZ SANDIĞA GÖMDÜK
Erdoğan, “Bay Kemal’in bana da attığı iftiraları biliyorsunuz. Ve açtım davaları baya kazanıyorum. Şimdi en son Man Adası diye bir şey tutturdu. Çıkardı grubunda kağıtları salladı. Oradan da bir 2.5 milyon kazandık. Şimdi itirazlarını yapıyor. Ve 2.5 milyonu aldığımda onu Mehmetçik Vakfı’na hibe edeceğim. Hiç olmazsa Kılıçdaroğlu’nun da bir hayrı olur... 3-5 oy için terör örgütlerine taşeron yapanları da gördük. Yasaklar sürsün diye AYM kapılarında nöbet tutanları da gördük. Bu tiplerin hepsini son 17 senede, 14 kez sandığa gömdük. Ne dediler? Muhtar bile olamaz... Bize ömür biçenleri de Allah’ın lütfuyla hezimete uğrattık” dedi.
BAY KEMAL SIVIŞTI
“Darbecilere direneni de, tankların arasından sıvışanları da gördüklerini belirten Erdoğan, “Bay Kemal gibi. Biliyorsunuz o gece 15 Temmuz 23.15’te beyefendi Atatürk Havalimanı’na geliyor İstanbul’da. Tanklar orada, millet orada. Ve o tankların arasından FETÖ’cülerin müsaadesiyle çıkıyor gidiyor, Bakırköy Belediyesi’ne. Kim bu adam? Darbecilerin karşısına tankların önüne ben çıkarım diyen Bay Kemal; yalancı, yalancı” diye konuştu..
Seçim en çok Kürtlerin beka meselesi
Erdoğan, “Diyarbakır artık Kandil yerine, kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor. Bu seçim en çok da Kürt kardeşlerimiz için bir beka meselesidir” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır mitinginde halka hitap etti. Erdoğan şunları söyledi: Diyarbakır Türkiye’dir, Türkiye de Diyarbakır’dır. Diyarbakır’ın üstüne terör örgütü belası kara bulut gibi çökmüştü. Terör örgütünün zulmünden kurtardıkça şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en iyi sizler biliyorsunuz. Esnafımıza hayatı zehir ettiler. Biz ne yaptık? Teröristleri kazdıkları çukura gömdük.
KARAKTERLİ BAŞKAN: 31 Mart’ta size adam gibi belediye başkanları vaat ediyoruz. Biz bodrum katlarında tokatlanan belediye başkanları değil, emanetinize sahip çıkacak karakterli belediye başkanları vaat ediyoruz. HDP’den bunlar olur mu? Bunların böyle bir derdi var mı? Onlar sadece bodrum katlarında maalesef dayakla, tehditle, insanları o şekilde tedavi ediyorlar. İşte 31 Mart’ta bu hesabı hep birlikte sormamız lazım. Bunların derdi çukur, çamur, çöp.
MÜJDEYİ VERDİ: Diyarbakır’ın çılgın projesi olarak da bilinen Dicle Nehri’nin üzerindeki Silvan Barajı bunlardan biridir... Maliyeti 1,5 katrilyon olan Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin dekar alan arazi sulanacak. İnşallah önümüzdeki yıl burada su tutmaya başlıyoruz. Şimdi size bir müjde veriyorum. Silvan Barajı’ndan alınan suyu, Silvan’ın eteğinden oluşan suyu alıp, Mardin’e kadar aktaracak Silvan Tüneli’nin temelini inşallah bugünlerde atıyoruz. Böylece barajda su tutma işi bittiğinde, tünellerimiz de hazır olacak.
EN ÇOK ZULMEDEN: Tarihte Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK olmuştur. Bu seçim en çok da Kürt kardeşlerimiz için bir beka meselesidir. Peki Kürt kardeşlerimizin eskiden beri birçok sıkıntıları yok muydu? Ama Türkiye’de her etnik unsurun kendine göre sorunu vardı. Hepsini aştık aşıyoruz.
Vatan millet düşmanlarına yaptıracak tek bir evladımız yok
Başkan Erdoğan, Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması programına katıldı. TÜGVA’yı kurulduğu günden beri yakından takip ettiğini kaydeden Erdoğan, “TÜGVA adeta kendisiyle yarışıyor. Vakfımız, ülkemizin 81 vilayetinde ve yurt dışında çok hayırlı hizmetlere imza atıyor” dedi. Erdoğan, şu mesajları verdi:
SORGULAYAN GENÇLİK: Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz, insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz, kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler.
İMANLI VE AHLAKLI: Hepsinden önemlisi, imanı ve ahlakı hayatının merkezine yerleştirmiş bir gençlik istiyoruz. Bunun için 40 yıldır gece gündüz mücadele ediyoruz. Kendi gençlik yıllarımızdan başlayarak sivil toplumda, siyasette ve kamuda üstlendiğim her görevde böyle gençliğin yetişmesine katkıda bulunma hayaliyle çalıştık. Eskiden beri ülkemize saldıranların özellikle gençlerimizi hedef almasının çok bilinçli bir strateji olduğunu gördük.
RIZA GÖSTEREMEYİZ: Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri, ihanet çeteleri ve suç yapıları tarafından elimizden kopartılmasına rıza gösteremeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam uğruna hayatını hiçe sayacak Hazreti Ali’ler inşallah çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Kudüs’ü Haçlılar’a mezar eden Selahaddin Eyyubi’ler çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden İstanbul’u fetheden Fatih’ler çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Çanakkale’de bir Gazi Mustafa Kemal, Kut’ül Amare’de İstiklal Harbi’nde düşmanın yüreğine korku salacak nice kahramanlar çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Hasan Tahsin gibi tek kurşunla İzmir’de özgürlük ateşini yakan, Ömer Halisdemir gibi tek kurşunla darbecilerin oyunlarını bozan yiğitler çıkacaktır.
AYNI HASSASİYETLE: Bu gençlerimizin içinden Nobel ödülü alan Aziz Sancar’lar çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden dava ateşimizi körükleyen Necip Fazıl gibi, Arif Nihat Asya gibi şairlerimiz çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden dünya çapında edebiyatçılar, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, matematikçiler, kimyacılar ve doktorlar çıkacaktır. Dolayısıyla bizi vatan millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Bizim vandallara, sokak çetelerine bütün bunlara kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Bizim 34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur. Hepsine de aynı hassasiyetle sahip çıkmak zorundayız.
MESELE S-400 DEĞİL: Türkiye’nin bu hava savunma sistemini niçin aldığı, hangi şartlarda aldığı, ne şekilde kullanacağı açıkça ortadadır. Bu konunun, ne NATO’yla ne F35 projesiyle ne ABD’nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor. Mesele S-400 değil, Türkiye’nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. Türkiye istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir. İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de aklıselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz.
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