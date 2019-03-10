Başkan Erdoğan: Onlar Kandil'e laf edemiyor

Başkan Recep Tayyap Eredoğan Elazığ mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Mart’ta iftiracı müptezellere ahlak dersi, edep dersi vermeye hazırlanan bir Elazığ olduğunu belirten Başkan Erdoğan Şunları söyledi: “Dörtlü yalan çetesine dürüstlük dersi vermeye can atan Gakkoşlar var. 31 Mart’ta Kandil’in mızıkacılarına sandıkta milli şamarı indirmeyi iple çeken bir El Aziz var. Bu meydanda yalan yok. Bu meydanda zillet yok, sadece beka var. Bu meydanda, bölücüleri demir yumruk olup ezen yiğitler var.”

EMİRİ DAĞ VERİYOR

“Biliyorsunuz biz CHP’nin başındaki zatın yalanlarıyla uğraşıyoruz. Akşam başka, sabah başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktık. Atalarımız ne diyor? Üzüm üzüme baka baka kararır diyor. Bay Kemal’in yalan furyasına son günlerde ittifak ortakları da katıldı. Hanımefendi de katıldı, bir diğeri de katıldı. HDP’li eş başkanlar bir taraftan, hanımefendi bir taraftan sürekli iftira. Dağdan emir geliyor, hemen ertesi gün Kandil’in mızıkacıları bize saldırıyorlar.”

TERÖRİST DENMEZ

“Denizli’de ortak miting düzenliyorlar. Millete yaptıklarını, yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza bühtan ediyorlar. ‘Cumhurbaşkanı’nın teröristler dediği Denizlililer’ diyor. Anlaşılan bu mızıkacılar 21 gün boyunca gittikleri her şehri, vatandaşımızı teröristler diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya devam edecekler. İnşallah Elazığ’a gelirler mi bilmiyorum. Geldiklerinde aynı hataya burada da düşmezler. Denizli’deki Aydın’daki rezaleti inşallah tekrarlamaz. Yiğitler otağı Elazığ’da inşallah sizleri teröristler diye selamlamazlar. Tıpkı Denizlili, Aydınlı kardeşlerim gibi Gakkoşlar da hassastır.”

YİNE HESAPLAŞACAĞIZ

“Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. İftiralarla, bühtanla mahkemeye verdim. Oradan da hesaplaşacağız. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. O milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek. Hatay’da saldırıyor. Ne diyor? Oy yoksa hizmet yok. Kim diyor? CHP’li belediye başkanı. Böyle bir belediye başkanından hanımefendi niye bahsetmiyorsun? Böyle siyaset olur mu?”

HANIMEFENDİ ONLARLA

“Şimdi hanımefendi nasıl beğendin mi? Bak Kürdistan diyor. Onunla omuz omuza yürüyorsun hanımefendi. Sen Erdoğan’ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Senin ortağın ödüyor işte, sen de ödeyeceksin. HDP ödüyor ödüyor zaten bitmiyor. Birileri cezaevinde süre dolduruyor, FETÖ’cüler dolduruyor, aynı yolda sen de düşebilirsin.Niye? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na iftira atamazsın. Yalan söyleyemezsin. Türkiye yol geçen hanı değildir.”

TEK BİR ELEŞTİRİ YOK

“Bay Kemal’in söyleyecek hiçbir şeyi yok, diğerlerinin de yok. Kandil’e laf edemiyorlar, Pensilvanya’ya tek kelime söylemiyorlar, YPG’ye tek bir eleştiri getiremiyorlar. Bu çapsızlar hangi iftirayı atarsa atsın bizim tek bir gündemimiz var, bizim derdimiz millet, hedefimiz hizmet. Bu Kürdistan’dan bahseden terbiyesiz var ya ne diyor biliyor musunuz? Buraya geldi cumhurbaşkanı, buraya hızlı tren gelecekmiş diyor. Mardin’in hızlı trene ihtiyacı mı varmış diyor... Benim milletim bu adamlara niçin oy veriyor diye şaşırıyorum. Hızlı tren, benim Kürt kardeşime çok mu ya? Niçin hızlı trene binmesin?”