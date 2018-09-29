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Başkan Erdoğan, onuruna verilen akşam yemeğindeki hitabını Almanca tamamladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki ilk devlet ziyaretini Almanya'ya gerçekleştiren Başkan Erdoğan, onuruna verilen akşam yemeğindeki konuşmasını Almanca tamamlayarak, 'Türklerin ve Almanların birbirlerine sevgileri hiçbir zaman sarsılmayacak kadar köklüdür.' sözlerini kullandı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetine icabetle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki ilk devlet ziyaretini Almanya'ya gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, onuruna verilen akşam yemeğinde gerçekleştirdiği konuşmasını Almanca sözlerle tamamladı.

 

Konuşmasında yer yer Almanya sokaklarında elini kolunu sallaya sallaya gezen FETÖ ve PKK mensubu teröristler konusunda sitemlerini de dile getiren Başkan Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünü Türkiye ile Almanya arasındaki dostluğa ayırarak, "Türkiye ile Almanya iki büyük ve güçlü devlettir. Modern tarihte birbirleriyle savaş içerisinde bulunmamışlardır. Birinci Dünya Savaşı’nda aynı safta yer almışlar, kader birliği yapmışlardır." sözlerini kullandı.

Almanca konuşması yoğun alkış aldı

"Her şeyin yenisi, dostun ise eskisi makbuldür" atasözüne atıfta bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye’den Almanya’ya yapılan bu tarihi devlet ziyaretinin köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlemesini temenni ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman devlet adamı Bismarck’ın sözü olan "Türklerin ve Almanların birbirlerine sevgileri hiçbir zaman sarsılmayacak kadar köklüdür (Die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird)" ifadelerini hem Türkçe hem de Almanca okudu.

Başkan Erdoğan'ın bu jesti davetliler tarafından yoğun alkış aldı.

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