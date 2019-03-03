Başkan Erdoğan: 31 Mart'ta o 'taklacıya' öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

-Son bir senede 3. defa Ordu'dayım. Ordu bugün bir başka güzel. Ordu bir kez daha milletin adamına, milletin partisine sahip çıkmak için sabırsızlanıyor

-Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki, bir daha karşınıza çıkamasın

-Paçasını terör örgütlerine kaptıran biri benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Yola beraber çıkarsın, ancak yolda arkadaşını satarsan Ordulu ona denileceğini çok iyi bilir