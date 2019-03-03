Başkan Erdoğan: 31 Mart'ta o 'taklacıya' öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlara hitap ediyor
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
-Son bir senede 3. defa Ordu'dayım. Ordu bugün bir başka güzel. Ordu bir kez daha milletin adamına, milletin partisine sahip çıkmak için sabırsızlanıyor
-Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki, bir daha karşınıza çıkamasın
-Paçasını terör örgütlerine kaptıran biri benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Yola beraber çıkarsın, ancak yolda arkadaşını satarsan Ordulu ona denileceğini çok iyi bilir
-31 Mart'ta o "taklacıya" öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın
-31 Mart gecesi Ordu'nun sonuçlarını özel olarak takip edeceğim. Ordu demek şehir demektir. Ordu'yu hizmetlerimizle, yatırımlarımızla ismine layık hale getirmeye çalıştık, 21 katrilyonu aşan yatırım yaptık
-Şehre yapılan ve yapılacak dev yatırımları anlatıyor: Ordu Stadyumunu önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Ordu'ya sporcu fabrikası, Altınordu'ya gençlik merkezi yapıyoruz
-Ordulu böyle bir hükümeti böyle bir iktidarı yalnız bırakır mı? Artık o korku dolu yolculukları minimize edelim diyoruz
-Türkiye'nin ve Avrupa'nın denize dolgu ilk havalimanını Ordu'ya kazandırdık. Havalimanımızın yolcu sayısı geçen yıl 1 milyon 86 bini geçti. Nereden nereye...
-Bay Kemal, çiftçilerin elinden topraklarını aldığımızı söylüyor. Eline diline dursun. Son 17 yılda çiftçilerimize 3,1 katrilyon tarımsal destek verdik. Şehrimizde 2 organize sanayi bölgesi ve 1 araştırma geliştirme merkezi kurduk
-MHP ile yaptığımız Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da ve Yenikapı'da başladı. Allah kardeşliğimizi daim eylesin. Bu ittifak pazar'a kadar değil mezara kadar dedik.MHP'li kardeşlerim bölünmeyeceğiz, bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız
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