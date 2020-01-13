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Politika

Başkan Erdoğan, ortak basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile ortak basın toplantısında konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Libya'da ateşkesin kalıcı bir hal olması için gayret gösteriyoruz' dedi.

13.01.2020  16:34 - Güncelleme: 13.01.2020  16:40

İşte İstanbul'da meydana gelen deprem anında kaydedilen görüntüler

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