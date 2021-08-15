Başkan Erdoğan'dan Afganistan mesajı: İstikrarın sağlanması için her türlü çabayı göstereceğiz

AA 15 Ağustos 2021 Pazar 14:59 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 15:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Saç Kesim Töreni'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı (Pakistan ile) daha da ilerletmek konusunda mutabıkız."



"Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor."

"Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz."

"Savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektiğimiz bir yere geldik."

"Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir."

"Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız."

"Bölgenin ve Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz."

"Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebat için taziyelerimi sunuyorum"