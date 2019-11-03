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Başkan Erdoğan partililere seslendi: Barış Pınarı dünyaya örnek

Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda partililere cep telefonundan seslenerek “Barış Pınarı Harekatı dünyaya örnek oldu ve bu iktidar da, sembolleşti” dedi.

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Başkan Recep Tayyip  Erdoğan, Afyonkarahisar’da bir otelde düzenlenen AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın cep telefonu aracılığıyla partililere seslendi. Toplantıya katılanları selamlayan ve kampın hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, “Çok anlamlı bir süreçte, bu kampı gerçekleştiriyorsunuz. Bir tarafta Barış Pınarı Harekatı devam ederken inanıyorum ki, bu ülkemizin barışına ve inşallah kalkınmasındaki yeni hamlelere adımların atıldığı bir dönemde böyle bir kampın çok çok isabetli olduğunu düşünüyorum” dedi. 

HİÇBİR ŞEY SİZİ YILDIRMASIN

‘Önümüzde kongrelerimiz var’ diyen Başkan Erdoğan, “Bir taraftan ilçe kongreleri, bir taraftan il kongrelerimiz ardından büyük kongreyi gerçekleştireceğiz. Büyük kongreye giderken bu yolda özellikle hep söyledim, Ömerleri bulacağız. Karar verme noktasında çok çok hassas davranacağız. Yeni dönemde özellikle kadın kollarımızla da, gençlik kollarımızla da çok güçlü çıkışlar yapmak suretiyle inşallah kongrelerin ardından 2023’e farklı bir şekilde geçmiş olacağız. Değerli kardeşlerim, hiçbir şey sizi yılgınlığa itmesin” ifadelerini kullandı. 

BU GÖVDENİN KÖKLERİ SAĞLAM 

Erdoğan, bazı çatlak seslerin, partilileri yılgınlığa düşürmemesi gerektiğini dile getirerek “Bunların hepsi gider ama işin aslı yerinde kalır. Bünyemiz çok sağlam, bünyemiz çok çok güçlü. Ama yedi düvel, bilesiniz ki AK Parti’ye karşı bir gayretin içerisinde ama onlar, buralardan asla yel bile koparamaz. İnşallah bu gövdenin kökleri çok çok sağlam” dedi. 

2023’E FARKLI HAZIRLANACAĞIZ

Türkiye’deki birçok il ve ilçede AK Parti danışma meclislerinin yapıldığını aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu, teşkilatın nasıl okunduğunu gösteriyor, nasıl bir sağlam zeminde olduğunu gösteriyor. Ve böylece de, inşallah güçlenerek bu kongrelerle çıkacak ve 2023’e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. Şu anda bu iktidar, Barış Pınarı Harekatı’yla dünyada sembolleşmiştir. Dünyada, şu anda Barış Pınarı’nda kendini ispat etmiştir. Burada bütün terör örgütlerine karşı nasıl bir mücadele verdiğini ortaya koymuştur. Biz, her şeyden önce tüm gücünü halktan alan ve halkıyla beraber hareket eden partiyiz. Nitekim bu partiyi millet kurdu. Ben özellikle sizleri tebrik ediyorum. Durmak yok yola devam diyorum.” 

 

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