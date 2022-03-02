İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2022 Çarşamba / 29 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,055
  • EURO
    15,6553
  • ALTIN
    874.555
  • BIST100
    1985.17
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi
Politika

Başkan Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

DHA2 Mart 2022 Çarşamba 11:30 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:30
ABONE OL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'li milletvekilleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 50 vekilin katıldığı toplantıda; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bazı AK Parti genel başkan yardımcıları da yer aldı. Toplantıda, milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.