Başkan Erdoğan, PBS'e konuştu: Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta PBS televizyonundan Amna Nawaz'ın sorularını yanıtladı.

Röportajın kısa bir bölümü PBS'in sosyal medya hesabından yayınlandı.

Yayınlanan bölümde Erdoğan'a Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi soruldu. Erdoğan, bir milyon ton tahıl sevkiyatının yakında başlayacağını söyledi.

Ardından Erdoğan'a Rusya'ya güvenilip güvenilmeyeceği soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. Bizi 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorlar. Şu anda Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum." açıklamasını yaptı.