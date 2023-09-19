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Politika

Başkan Erdoğan, PBS'e konuştu: Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum

Amerikan PBS kanalın konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum' dedi.

19 Eylül 2023 Salı 01:19 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, PBS'e konuştu: Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta PBS televizyonundan Amna Nawaz'ın sorularını yanıtladı.

Röportajın kısa bir bölümü PBS'in sosyal medya hesabından yayınlandı.

Yayınlanan bölümde Erdoğan'a Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi soruldu. Erdoğan, bir milyon ton tahıl sevkiyatının yakında başlayacağını söyledi.

Ardından Erdoğan'a Rusya'ya güvenilip güvenilmeyeceği soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. Bizi 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorlar. Şu anda Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum." açıklamasını yaptı.

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