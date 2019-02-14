Başkan Erdoğan: Terör örgütü YPG temizlenmeden toprak bütünlüğü olmaz

Soçi’de heyetler arası görüşme öncesi konuşma yapan Başkan Erdoğan, ‘İstanbul'da meydana gelen ve 21 insanımızın hayatına mal olan bina çökmesi nedeniyle göndermiş olduğunuz taziye mesajını aldım. Şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.’ sözleriyle konuşmaya başladı.

"ABD'NİN NASIL ÇEKİLECEĞİ BELİRSİZ"

“Kısaca ben de Suriye meselesine değinmek isterim.” diyen Erdoğan, ‘Bugün Soçi'deyiz. Malumunuz ABD'nin çekilme kararı önümüzdeki en büyük sınamalardan birisidir. Kararın nasıl uygulanacağına dair belirsizlikler devam ediyor.’ dedi.

“ANAYASA KOMİTESİ TOPLANMALI”

“Anayasa Komitesi tıkanıklığının aşılması gerektiğini” hatırlatan Erdoğan, BM'nin çekincelerini dikkate alarak komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabileceğini söyledi.

“İDLİB’DE GÖSTERİLEN İŞ BİRLİĞİ SURİYE’YE YAYILMALI”

İdlib’de radikal unsurların önlenmesi için yoğun çalışma yapıldığını belirten Erdoğan, ‘İdlip'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli.’ vurgusu yaptı.

“PYD/PKK, TEMİZLENMEDEN SURİYE’DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANAMAZ”

ABD’nin Suriye’den çekilmesi için, ‘Bu yeni durum karşısında birlikte çalışmamız çok çok önemli’ diyen Başkan Erdoğan, ‘ PYD/PKK Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz.’ dedi.