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Politika

Astana'da Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor.

AA13 Ekim 2022 Perşembe 12:51 - Güncelleme:
Astana'da Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi başladı
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Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde başlayan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi.

Hitabının ardından ikili görüşmelere geçen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ VE UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINACAK

Toplantıda, Putin'in Avrupa'daki enerji krizinin çözümüne yönelik, "Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması" önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor.

İki liderin Rusya-Ukrayna savaşı ve ateşkes süreci ile Karadeniz Tahıl Koridoru'nu da ele alması öngörülüyor. Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.

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