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Politika

Başkan Erdoğan, Putin ile görüşüyor: İlk hedefimiz Akkuyu'yu devreye almak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşüyor: İlk hedefimiz Akkuyu'yu devreye almak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bir kaç ay zarfında hafif bir düşüş yaşandı Ticaret hacmimizde yıllık hacmi 55 milyar dolar bu da az bir rakam değil"

"(Rusya ile) Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum"

"(Türkiye-Rusya ticaret hacmi) Hedefimiz, 100 milyar doları yakalamaktı, buna ulaşabileceğimize inanıyorum, böyle bir potansiyele de sahibiz"

Rusya Lideri Putin'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor"

"(Türkiye ile) Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık."

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