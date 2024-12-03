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Politika

Masada Suriye var! Başkan Erdoğan-Putin ile görüştü: Rejim siyasi çözüm sürecine angaje olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'Suriye' konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 'Türkiye'nin Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını' belirten Başkan Erdoğan, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı.

AA3 Aralık 2024 Salı 19:33 - Güncelleme:
Masada Suriye var! Başkan Erdoğan-Putin ile görüştü: Rejim siyasi çözüm sürecine angaje olmalı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken, öte yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını belirten Erdoğan, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini kaydetti.

SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ VURGUSU

Suriye'de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunun altını çizen Erdoğan, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini, Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

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