AA 08 Mart 2021 Pazartesi 14:51 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Sokak sokak, ev ev gezerek davamızı anlatan, yeri geldiğinde seçim sandığına sahip çıkan kadınlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz "

"Hayata geçirdiğimiz reformlar ve uygulamalarla, yıllarca çağdaşlık, laiklik adına önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı hep birlikte verdik. Üniversite kapılarından geri döndürülenler söke söke o üniversiteleri bitirdiler."

"Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız."

"Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon."



"Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur."



"Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir."



"Kadını anne, eş, evlat velhasıl insan olmaktan çıkarıp köksüz, ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa gelmeyeceğiz"

"Türkiye ve Türk milleti ile olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenleri mimleyecek ve her fırsatta gerçek yüzlerini ortaya çıkartacağız."