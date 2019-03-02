Başkan Erdoğan: Yıl sonu yapacağımız hamleyle 2,5 milyon işsize iş temin etmiş olacağız
Başkan Erdoğan, Rize mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Bu yıl sonu itibariyle işsizlikte bir hamlemiz var. 3 ay boyunca ücreti , primleri biz üstleneceğiz. 2,5 milyona iş temin etmiş olacağız' dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Seni kalpten selamlıyorum Rize. Benim gönlüm Rize'den vazgeçmez. Allah'a şükür Rize de bizden vazgeçmez. Rize'den aldığımız güçle, enerji ve moralle 31 Mart'a kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ben de Rize'den rekor bekliyorum. Türkiye'de bir numara olacak mıyız? Siz isterseniz yaparsınız. Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşacağız. Gençler kapı kapı dolaşıyoruz değil mi? Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesiini bekliyor. Rizeli bunlara fırsat verir mi? Rize mücadele safının en önünde yer alır mı? İstikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? 31 Mart'ta belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?"
"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİN BUNLARLA NE İŞİ VAR?
"Ben tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Kardeşlerim, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Yok. 780 bin KM ile Türkiye var. Atatürk'ün partisi bunlarla ne işin var? Ah kardeşlerim ah. Ne hallere düştük bakın. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var. Bizim arkamızda PKK ve YPG var diyorlar. Hanımefendi, bizim arkamızda halk var, hak var. Onların İmralı'daki teröristbaşına sırtını dayıyor. 31 Mart'ta bunlara derslerini vereceğiz."
"SON 17 YILDA RİZE'YE 18 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"
"Son 17 yılda Rize'ye 18 katrilyon yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir derdi var mıydı? Rize'mize birçok yatırımları da hayata geçireceğiz. Gençlik merkezleri, spor salonları, futbol sahaları inşa ettik. Sağlıkta toplam 28 tesisi şehrimize kazandırdık. İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, engellilerimize ve emeklililerimze 689 milyon lira destek verdi. Rize'ye inşallah bir de inşallah şehir hastanesini inşa edeceğiz. İmar barışı ile 74 bin hemşehrimizin sıkıntısını çözdük. Rize'de 20 km bölünmüş yol vardı. Buna 142 km ilave ederek 162 km'ya çıkardık. Durmadık çalıştık. Biz dağları deldik. Biz Ferhat'ız sizler de Şirin. Sizlere ulaştık. Koşmamız lazım. Yapacağımız çok iş var. Rize-Artvin Havalimanı'nın inşaatı sürüyor. 2020 sonuna bitirmeyi planlıyoruz. Rize'ye bugüne kadar 2.5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Çay bitkisi gen havuzunu oluşturuyoruz. Rizeli iş insanlarına toplam 1.5 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki sağladık. Rize, 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Cumhur İttifakı diyor muyuz? Allah, birliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin."
"HAMDOLSUN EKONOMİK DALGALANMANIN ETKİLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK"
"Geçtiğimiz Ağustos ayında büyük bir ekonomik saldırıya uğradık. Sonra işsizlik oranlarını dile doladılar. Bu durumdan rahatsız olanlar boş durmuyor. Hamdolsun ekonomik dalgalanmanın etkilerini önemli ölçüde kontrol altına aldık. Şimdi bizim IMF'ye borcumuz kaldı mı? Mayıs 2013'te IMF defterini kapattık. Merkez Bankamızın dolar rezervi ne idi biliyor musunuz? 27 milyar dolar. Şimdi ise 100 milyar dolar oldu. İnşallah daha iyilere gideceğiz. Enflasyon inşallah 6-7 lere inecek. Enflasyonun hararetini inşallah hep beraber düşüreceğiz. Bay Kemal de tanzim satış noktaları için kuyruklar oluştu diyor. Bay Kemal, bu kuyruklar yokluk ve değil varlık kuyrukları. Sen dürüst değilsin, doğru değilsin Bay Kemal. Sen bir CD ile partinin başına geçtin. Koltuğa geçtin ve kalkmıyorsun."
"İşsizlikle ilgili TOBB ile bir hamle yapıyoruz. 3 ay boyuna vergileri, ücretleri biz üstleneceğiz. Hedefimiz 2.5 milyon kişiye iş sağlamak. Diğer kurumlarımız da bu konudaki hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Bu kampanyaya destek veren her işverenimiz ülkesine sahip çıkacaktır. Türkiye'mizi büyüttük. Rize'den milletimize önemli haber vermek istiyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın elektrik aboneleri ile ilgilidir. Vatandaşlarımız elektriği yüzde 12 indirimli kullanabilecekler. Milletimize destek olmaya devam edeceğiz. Ey Rize halkı 31 Mart'ta demokrasiye, sandığa ve milli iradeye sahip çıkıyor musun? 31 Mart'ta destan yazmaya hazır mısın Rize? Kalın sağlıcakla Rizeli kardeşlerim. Allah'a emanet. Başkan adaylarımızı size emanet ediyorum. Rize'yi de onlara emanet ediyorum."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.