Başkan Erdoğan, Rize'de yeni seçim şarkısına sonuna kadar eşlik etti: Unutmadık kapılarda çöp dağlarını Başkan Erdoğan, miting ve açılışlarına bugün Rize ve Trabzon ile devam ediyor. Rize'de hemşehrilerine konuşma yapmak üzere çıkan Erdoğan, yeni seçim şarkısına sesiyle, sonuna kadar eşlik etti.