Başkan Erdoğan, Rize'de yeni seçim şarkısına sonuna kadar eşlik etti: Unutmadık kapılarda çöp dağlarını
Başkan Erdoğan, miting ve açılışlarına bugün Rize ve Trabzon ile devam ediyor. Rize'de hemşehrilerine konuşma yapmak üzere çıkan Erdoğan, yeni seçim şarkısına sesiyle, sonuna kadar eşlik etti.
- star.com.tr
Başkan Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına bugün baba ocağı Rize'de devam etti. Rizeli hemşehrilerine konuşma yapmak için çıkan Erdoğan, seçimler için hazırlanan şarkıya sonuna kadar eşlik etti.
AK Parti'nin 31 Mart yerel seçim şarkısı dizeleri
Unutmadık kapılarda çöp dağlarını,
Çamur çukur geçilmeyen sokaklarını,
Konu hizmet olunca kaybolanları,
Çok dinledik çok dinledik,
Çok dinledik bitmeyen masallarını,
Nereden nereye,
Nereden nereye,
Nereden nereye geldi Türkiye
Önce millet, önce memleket
Hep beraberiz, haydi Türkiye
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