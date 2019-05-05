Başkan Erdoğan: Şaibe kalkarsa herkes rahatlar
Başkan Erdoğan, tartışmalı İstanbul seçimlerine değinerek “Ortada bir şaibe var bunun kaldırılması hem YSK’yı aklayacak, hem de milletimizin gönlünü ferahlatacaktır. Gidelim millete, milli irade ne derse başımız üstüne der kabulleniriz” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada siyaset, toplum, diplomasi, hatta terör mühendisliği gayretleri sonuç vermeyince doğrudan milletin birliğine, beraberliğine saldırılmaya başlandığını söyledi.
SEÇİMİ KURBAN ETMEYİZ
Milletin sandıktan çıkan iradesini tartışma konusu yaparak birliğin çimentosunu çatlatma hesabı yapıldığını vurgulayan Erdoğan, “Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız” dedi. Sandıktan çıkan her oyun yerini bulması için çalıştıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Usulsüzlüklerle, yolsuzluklarla bir 31 Mart’ı kurban etmek istemiyoruz. Ana muhalefetin temsilcileri Yüksek Seçim Kurulu’nu ‘Kızılay’a çıkamazsınız’ diye tehdit ediyor. Anayasanın 138. maddesine bu tamamen aykırıdır. Ben de burada bir şeye üzülüyorum. YSK Başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle ‘Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz?’ demiyor?”
SUSTUKÇA VURDULAR
Başkan Erdoğan, dünyanın birçok yerinde, 0.5, 1 puan farkın olması halinde bile seçimlerin yenilendiğini dile getirerek, Türkiye’de 1963’te, 1999’ta benzer kararların YSK tarafından alındığını dile getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Ben bugüne kadar hiç konuşmadım, hep sustum. Ama diğerleri konuştu ve ‘Vurun abalıya’ dediler, vurdular ama artık yetti. Burada açık bir şaibe var. Açık yolsuzluk var. Gidelim millete milli irade nasıl karar veriyorsa ‘başımız, gözümüz üstüne’ deriz, onu kabulleniriz olay bu kadar basit. Çok açık, net, memur noktasında sandıkta memur değil de bankadaki sözleşmeli işçiler o sandıklarda görevlendirilirse ve bunun üzerinde hala neyi düşünüyoruz? Maalesef 4-5 tane bankanın işçileri sandıklarda görevlendiriliyor. Peki ne diyorlar? Diyorlar ki ‘bunu bizden kaymakamlar istedi’ İsteyebilir.
BUNLAR 657 DEĞİL
Eğer kaymakam böyle bir yanlış yapmışsa sen bu nu uygulamak zorunda değilsin.b Çünkü yasa ortada. Ne diyor yasa? Memur diyor, yani 657. Bunlar 657 değil, bunlar bankada çalışan bir işçi.Bunların verdikleri kararlara ‘eyvallah’ mı diyelim? Bizim şu anda buradaki gayretimiz sadece YSK’nın bu şaibeyi ortadan kaldıracak milli iradeye bu zemini hazırlamaktır. Ortada bir şaibe, yolsuzluk var ve bu yolsuzluğun, şaibenin ortadan kaldırılması hem Yüksek Seçim Kurulunu aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir.”
Erdoğan, her şeyin ortada olduğunu, İstanbullu’nun 39 ilçenin 25’ini kendilerine verdiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İş daha buradan kopuyor zaten. Büyükşehir Belediye Meclisinin kahir ekseriyeti partimin meclis üyelerine verilmiş. Bunlar apaçık ortayken, orada başkanvekillerinin odalarının kilitlerinin göbeklerini sökecek kadar iradeye saygısı olmayan bir anlayış var. Ne oldu? Sonunda bütün çalışmalar yapıldı, başkanvekillikleri falan hepsi seçimlerle ilan edildi, ondan sonra herkes geldi odalarına yerleşti.
ADİL BİR KARAR
Komisyonlar seçildi. Çalışmalar başladı ama bunlar başlarken her şeyden önce beyefendi, genel başkanları, ‘hak, hukuk, adalet’ diyor 23 Nisan’da yaptığı konuşmada. Nerede hak, hukuk, adalet? Hak, hukuk, adalet istediğiniz şeyler size sunulduğu zaman mı olacak?.. Sana kimse kalkıp da orada, o seçimlerde ‘Ya sana da bir şeyler verelim’ demek zorunda değil. Şimdi biz YSK’nın vereceği kararı bekliyoruz. Temenni ediyorum ki adil bir kararla, bakın bizim tehdidimiz yok, her ne kadar onlar ‘Kızılay’a çıkamazsınız’ diyorlarsa da biz haşa böyle bir şey demedik. Bunların hayatları sürekli bu tür tehditlerle geçti. Ne yaparlarsa yapsınlar biz adil bir karar, netice bekliyoruz. Biz sadece milli iradenin gasp edilmesine engel olmaya çalışıyoruz, yaptığımız iş budur.”
BİZE YAPILMIŞ EN BÜYÜK BÜHTAN
Ortada bir şaibe, yolsuzluk olduğunu vurgulayan Erdoğan ‘bunun ortadan kalkması gerekir’ dediklerini söyledi. Erdoğan, “Bizim hayatımız vesayetle mücadeleyle geçmiştir. Böyle bir müktesebata sahip Tayyip Erdoğan’ın hakkı olmayan bir seçimi almak için çalıştığını iddia etmek bize yapılmış en büyük bühtandır” diye konuştu.
MiLLET ‘BAŞKANIM SEÇİM YENiLENMELi’ DiYOR
Ankara seçimlerine itirazda ileri derecede bir yüklenme yapmadıklarını hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu: “Ama İstanbul’da bindelerle oynan bir oyun var, yolsuzluklar var. Bütün bu yolsuzluklar karşısında ben halkımın oyunun arkasını takip etmek zorundayım. Ve düşünebiliyor musunuz, 27-28 binden, 13 bine kadar bu sayımlarda oylar düşüyorsa, burada bir yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken, yani bunu kovalamayalım mı, bunu takip etmeyelim mi? Vatandaşım bana şunu söylüyor; Başkanım, bu seçim yenilenmeli.”
BU SİNSİ OYUNU DA BOZACAĞIZ
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: “Aynı çevreler Gezi olaylarını milletimize ağaç sevgisi diye yutturmaya kalkmışlardı. Aynı çevreler PKK’lı teröristleri ‘çiçek çocuk’ diye pazarlamaya çalışmıştı. Aynı çevreler çukur eylemlerini hak arayışı kılıfına sokmak için uğraşmışlardı. Hatırlayınız, aynı çevreler 7 Haziran seçimlerini demokrasinin baharı 1 Kasım seçimlerini demokrasinin kışı hissiyatıyla taktim etmişlerdi. Aynı çevreler Suriye sınırı boyunca terör koridoru kurma projesini ‘mazlumların zulümden kurtuluş mücadelesi’ diye pazarlamışlardı. Aynı çevreler FETÖ ihanet şebekesinin darbe girişimlerini tiyatro diyerek ibra etmenin peşine düşmüşlerdi. Aynı çevreler 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30’u yüzde 52’den büyük göstermeye kalkarak matematik bilimine dahi ihanet etmişlerdi. Şimdi de aynı çevreler 31 Mart seçimlerinin sonuçları üzerinden yeni hayaller kuruyorlar. Cumhur İttifakı yüzde 52 almıştır beyler. İyi tanıdıklarını, çözdüklerini, bundan hareketle de alt edebileceklerini sananlar ellerindeki malzemenin çürüklüğünün farkında değiller. Allah’ın izni ile hiçbir fani güç bizim sırtımızı yere getiremez. Vesayetçilerin, cuntacıların, darbecilerin, içerideki ve dışarıdaki envai çeşit lobinin nice tuzağını bozduk, bu sinsi oyunu da bozacağız. Çünkü biz hep halkın ve hakkın hizmetinde olduk, öyle de devam edeceğiz.”
Allayıp pullayıp milletimize umut diye pazarladılar
Başkan Erdoğan, AK Partii hukuki haklarını kullandığı için suçlayanların, geçmişte sandıktan çıkan iradenin bizatihi kendisine nasıl savaş açtıklarını çok iyi hatırladıklarını anlattı. Erdoğan, “Biz milletimizin hakkı, hukuku, değerleri, iradesi söz konusu olduğunda yedi düvele karşı koymaktan çekinmedik ki bunların karşısında tereddüde düşelim” dedi. “Ülkenin hiçbir meselesiyle ilgili en küçük bir projesi olmayanları allayıp pullayıp millete umut olarak pazarlayanların taktiği çökmeye mahkumdur” ifadesini kullanan Erdoğan “CHP’nin gerçek yüzünü milletten saklamaya, hiç kimsenin gücü yetmeyecektir” diye konuştu.
İstiklal Marşı’nı okumayan bir CHP’li Adalar’da başkan seçildi
“Bu mesele bir beka meselesidir” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Kandil’den nasıl talimatların verildiğini gördünüz. Daha şimdiden ‘Kürdistani heyetlerimiz kazandı’ diyor. Böyle bir beka meselesi ortadayken biz sessiz mi kalacağız? Bu kifayetsiz muhterislerin ağızları daha ne kadar bağlı tutulabilecektir. İstiklal Marşımızı okumaktan çekinenler beka meselesinin taklitçileri değil de nedir? Bunun HDP’de olması -alıştık onlara- ama CHP’de de aynı şey var. İşte Adalar’da Bay Kemal orada İstiklal Marşı’nı okurken kendi adayı İstiklal Marşı’nı okumuyor. İstiklal Marşımızın karşısında dahi duruşu olanlar bir bedel Allah’ın izniyle ödeyeceklerdir.”
Cumhur İttifakımızı bozamazsınız
Cumhur İttifakı’nın yeni dönemin lokomotifi ve istikrarın güvencesi olmayı sürdüreceğine işaret eden Erdoğan, “Cumhur İttifakı üzerinde birçok spekülasyona girmek isteyenlere de seslenmek istiyorum; Boşuna uğraşmayın. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Bizler kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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