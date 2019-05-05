Başkan Erdoğan: Şaibe kalkarsa herkes rahatlar

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada siyaset, toplum, diplomasi, hatta terör mühendisliği gayretleri sonuç vermeyince doğrudan milletin birliğine, beraberliğine saldırılmaya başlandığını söyledi.

SEÇİMİ KURBAN ETMEYİZ

Milletin sandıktan çıkan iradesini tartışma konusu yaparak birliğin çimentosunu çatlatma hesabı yapıldığını vurgulayan Erdoğan, “Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız” dedi. Sandıktan çıkan her oyun yerini bulması için çalıştıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Usulsüzlüklerle, yolsuzluklarla bir 31 Mart’ı kurban etmek istemiyoruz. Ana muhalefetin temsilcileri Yüksek Seçim Kurulu’nu ‘Kızılay’a çıkamazsınız’ diye tehdit ediyor. Anayasanın 138. maddesine bu tamamen aykırıdır. Ben de burada bir şeye üzülüyorum. YSK Başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle ‘Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz?’ demiyor?”

SUSTUKÇA VURDULAR

Başkan Erdoğan, dünyanın birçok yerinde, 0.5, 1 puan farkın olması halinde bile seçimlerin yenilendiğini dile getirerek, Türkiye’de 1963’te, 1999’ta benzer kararların YSK tarafından alındığını dile getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Ben bugüne kadar hiç konuşmadım, hep sustum. Ama diğerleri konuştu ve ‘Vurun abalıya’ dediler, vurdular ama artık yetti. Burada açık bir şaibe var. Açık yolsuzluk var. Gidelim millete milli irade nasıl karar veriyorsa ‘başımız, gözümüz üstüne’ deriz, onu kabulleniriz olay bu kadar basit. Çok açık, net, memur noktasında sandıkta memur değil de bankadaki sözleşmeli işçiler o sandıklarda görevlendirilirse ve bunun üzerinde hala neyi düşünüyoruz? Maalesef 4-5 tane bankanın işçileri sandıklarda görevlendiriliyor. Peki ne diyorlar? Diyorlar ki ‘bunu bizden kaymakamlar istedi’ İsteyebilir.

BUNLAR 657 DEĞİL

Eğer kaymakam böyle bir yanlış yapmışsa sen bu nu uygulamak zorunda değilsin.b Çünkü yasa ortada. Ne diyor yasa? Memur diyor, yani 657. Bunlar 657 değil, bunlar bankada çalışan bir işçi.Bunların verdikleri kararlara ‘eyvallah’ mı diyelim? Bizim şu anda buradaki gayretimiz sadece YSK’nın bu şaibeyi ortadan kaldıracak milli iradeye bu zemini hazırlamaktır. Ortada bir şaibe, yolsuzluk var ve bu yolsuzluğun, şaibenin ortadan kaldırılması hem Yüksek Seçim Kurulunu aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir.”

Erdoğan, her şeyin ortada olduğunu, İstanbullu’nun 39 ilçenin 25’ini kendilerine verdiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İş daha buradan kopuyor zaten. Büyükşehir Belediye Meclisinin kahir ekseriyeti partimin meclis üyelerine verilmiş. Bunlar apaçık ortayken, orada başkanvekillerinin odalarının kilitlerinin göbeklerini sökecek kadar iradeye saygısı olmayan bir anlayış var. Ne oldu? Sonunda bütün çalışmalar yapıldı, başkanvekillikleri falan hepsi seçimlerle ilan edildi, ondan sonra herkes geldi odalarına yerleşti.

ADİL BİR KARAR

Komisyonlar seçildi. Çalışmalar başladı ama bunlar başlarken her şeyden önce beyefendi, genel başkanları, ‘hak, hukuk, adalet’ diyor 23 Nisan’da yaptığı konuşmada. Nerede hak, hukuk, adalet? Hak, hukuk, adalet istediğiniz şeyler size sunulduğu zaman mı olacak?.. Sana kimse kalkıp da orada, o seçimlerde ‘Ya sana da bir şeyler verelim’ demek zorunda değil. Şimdi biz YSK’nın vereceği kararı bekliyoruz. Temenni ediyorum ki adil bir kararla, bakın bizim tehdidimiz yok, her ne kadar onlar ‘Kızılay’a çıkamazsınız’ diyorlarsa da biz haşa böyle bir şey demedik. Bunların hayatları sürekli bu tür tehditlerle geçti. Ne yaparlarsa yapsınlar biz adil bir karar, netice bekliyoruz. Biz sadece milli iradenin gasp edilmesine engel olmaya çalışıyoruz, yaptığımız iş budur.”

BİZE YAPILMIŞ EN BÜYÜK BÜHTAN

Ortada bir şaibe, yolsuzluk olduğunu vurgulayan Erdoğan ‘bunun ortadan kalkması gerekir’ dediklerini söyledi. Erdoğan, “Bizim hayatımız vesayetle mücadeleyle geçmiştir. Böyle bir müktesebata sahip Tayyip Erdoğan’ın hakkı olmayan bir seçimi almak için çalıştığını iddia etmek bize yapılmış en büyük bühtandır” diye konuştu.