05 Ekim 2020 Pazartesi 08:57 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 09:11

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, partinin 19 yıllık siyasi serüvenini anlatan 13 sayfalık kitapçık hazırladı.

Sabah'ın haberine göre, Başkan Erdoğan, yazdığı önsözde AK Parti'nin, 14 Ağustos 2001'de , Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi olarak tıkandığı bir dönemde milletin umudu olarak kurulduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

İNSANİ YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN: AK Parti'nin mayasını milletimiz attı, hamurunu milletimiz yoğurdu, kumaşını yine milletimiz dokudu. Kuruluşundan sadece 15 ay sonra, 3 Kasım 2002 tarihinde, iktidara da yine milletimiz getirdi. Millete hizmetkar olma idealiyle çıktığımız bu uzun, ince ve meşakkatli yoluculukla 18 yılı iktidarda olmak üzere 19 seneyi geride bıraktık. Üyesinden delegesine ve teşkilat yöneticilerine kadar AK Parti'de vazife üstlenen tüm arkadaşlarımızın amacı, can borcumuz bulunan aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmek oldu. Şeyh Edebali'nin tavsiyesini kendimize rehber edinerek, daima 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla çalıştık. Türkiye'yi, tarihinin en büyük yatırımlarıyla, kalkınma ve demokrasi hamleleriyle buluşturduk. Milletimizle birlikte tüm farklılıkları kucaklayarak, temelinde kardeşliğin, dayanışmanın ve barışının olduğu yeni bir Türkiye inşa ettik.

SAYISIZ SALDIRIYA MARUZ KALDIK, EMANETİ YERE DÜŞÜRMEDİK: Bu uzun mücadele sürecinde defalarca sınandıklarını, tehdit edildiklerini, ihanete uğradıklarını, içerden ve dışardan sayısız saldırılara maruz kaldıklarını belirten Erdoğan, "Ancak milletin emanetini yere düşürmedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere, hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizi daha da tahkim ettik. Hak ve özgürlükler konusunda attığımız adımlarla Türkiye'yi yasaklarla anılan bir ülke olmaktan kurtardık. AK Parti olarak "artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla çıktığımız siyaset yolculuğumuzu, ilk günkü samimiyetle ve yılların tecrübesiyle sürdürüyoruz. AK Parti, Türkiye'nin son 18 yılının mimarı olmasının yanı sıra 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla ülkenin istikbaline taliptir. Milletimizle gönül bağımızı güçlü tuttuğumuz sürece, tarih yazmaya, ülkemizi başarılara koşturmaya devam edeceğiz...

SEÇİM BAŞARILARI YER ALDI: Bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti'nin bu başarıları oranlarla birlikte kitapçıkta yer aldı. Kitapçıkta, AK Parti'nin siyasi yapısına ilişkin bilgi de verildi. AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) görevlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Kitapçıkta, şu anda görevde olan AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının isimleri ve görev alanları ile üye sayısı da yer aldı. Kitapçıkta yer alan bilgiye göre üye sayısında bir rekoru da elinde bulunduran AK Parti'de 4 milyon 842 bin kadın üye, 4 milyon 650 bin erkek üye, 1 milyon 91bin genç üye bulunuyor. Kitapçıkta, AK Parti'nin Brüksel, Berlin, Londra ve Lefkoşa'da temsilciliklerinin bulunduğu bunun yanısıra 21 ülkede 60 noktada Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin olduğu belirtildi.

EKONOMİDEKİ BÜYÜK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM: Ekonomide yaşanan büyük değişim ve dönüşümün anlatıldığı kitapçıkta dikkat çeken verilerden bazıları şöyle; 2002'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 236 milyar dolar iken 2019'da bu rakam 754 milyar dolar oldu. 2023'de ise bu rakamın 1.08 trilyon dolar olması bekleniyor. Kişi başına düşen gelir ise 2002'de 3 bin 581 dolar iken, 2019'da bu rakam 9 bin 127 dolar oldu. 2023'teki hedef ise 12 bin 84 dolar olarak belirlendi.

KABİNE TOPLANTISINDA 5 BAŞLIK

Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Kovid- 19'la mücadelede son durum ve ilave tedbirler, Azerbaycan- Ermenistan gerilimindeki gelişmeler, Libya, ekonomideki durum, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve istikşafi görüşmelerle ilgili atılacak adımlar ele alınacak.

STOLTENBERG'İ KABUL EDECEK

Başkan Erdoğan kabine toplantısı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki müzakerelerle ilgili gelinen son durum değerlendirilecek.